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Ожидается, что средний ценовой сегмент в следующем месяце пополнится новой видеокартой от NVIDIA — GeForce RTX 3060 Ti. Судя по количеству информации, появившейся за последние несколько недель, появление новой модели действительно очень близко, хотя NVIDIA до сих пор не сделала официального объявления.

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Для тех, кто не готов приобрести GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а думает о более бюджетном варианте, появились снимки нескольких моделей видеокарт RTX 3060 Ti от компании inno3D. Перед нами два варианта: Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 и Twin X2.

Модель Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 получила массивный кулер с тремя вентиляторами и кожухом, выполненным в интересном дизайне. Поверхность кожуха напоминает броню с накладными металлическими пластинами. На одной из пластин присутствует большой логотип iChill с подсветкой.

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Другой вариант, Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2, отличается более компактной и простой системой охлаждения с двумя вентиляторами. На видеокарте не замечено наличия элементов с RGB подсветкой, при этом видеокарта получила хорошую систему охлаждения с тепловыми трубками, которые видны под кожухом. Вероятно, этот вариант будет оптимальным по соотношению цена-качество.

Источник: VideoCardz и inno3D