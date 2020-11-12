RTX 3050/Ti, 3060 и 3080 Ti 20GB — планы NVIDIA на декабрь-январь
Как стало известно, партнеры NVIDIA по производству печатных плат получили дорожную карту подготовки новых моделей видеокарт. После того, как это стало известно, портал VideoCardz решил подвести итог и собрать воедино всю известную информацию о грядущих видеокартах NVIDIA RTX 30-серии.
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На начало декабря запланирован выход модели GeForce RTX 3060 Ti. В январе ожидается еще четыре новые модели:
- GeForce RTX 3080 Ti 20GB
- GeForce RTX 3060
- GeForce RTX 3050 Ti
- GeForce RTX 3050
GeForce RTX 3060
По слухам, для RTX 3060 рассматривались как минимум четыре варианта печатной платы PG190, которая является унифицированной и совместимой как с графическим процессором GA104, так и с GA106. Старший чип предназначен для GeForce RTX 3060 Ti, младший — для RTX 3060 и RTX 3050 Ti. Что касается RTX 3060, то для нее подготовлена плата PG190-SKU50 с конфигурацией памяти 12 ГБ 192-бит и чипами 16 Гбит/с.
Эта конфигурация вызывает вопросы, но аналогичные примеры на рынке уже встречались. Например Radeon RX 5500 XT, которая получила 8 ГБ видеопамяти при наличии у более быстрой RX 5600 XT всего лишь 6 ГБ.
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Информации об изменении конфигурации графического чипа GA106-400 не поступало, он должен получить 3840 CUDA-ядер.
GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050
Урезанный графический процессор GA106-300 будет использоваться в GeForce RTX 3050 Ti. Эта видеокарта получит 192-битную шину памяти, объем которой составит 6 ГБ. По слухам, графический чип предложит 3584 CUDA-ядра.
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Для GeForce RTX 3050 подготовлен графический процессор GA107. Это модель начального уровня, которая получит 2304 CUDA-ядра. Для этой видеокарты планируется использовать 4 ГБ памяти GDDR6 и 128-битную шину. Ожидаемое энергопотребление видеокарты — 90 Вт.
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Источник: VideoCardz
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