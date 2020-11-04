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Порталу VideoCardz удалось заполучить официальные фотографии видеокарты GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC еще до того, как они появились на официальном сайте. Дизайн GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC существенно отличается от старших моделей. Видеокарта уже не требует массивной системы охлаждения с тремя вентиляторами — ее тепловыделение должно находиться в пределах 200 Вт.

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На представленных снимках видно, что радиатор системы охлаждения пронизывается четырьмя тепловыми трубками. Судя по всему, радиатор контактирует не только с графическим чипом, но и с чипами памяти, а также силовыми элементами. Воздушный поток создают два больших вентилятора. Можно предположить, что их диаметр находится в пределах 100…120 мм.

Модели не требуется мощный источник питания — для работы видеокарты достаточно энергии, получаемой через разъем PCIE (75 Вт) и дополнительный 8-контактный разъем (до 150 Вт).

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Задняя сторона видеокарты закрыта металлической теплораспределительной пластиной, которая обладает небольшим вырезом. Вырез позволяет беспрепятственно продувать часть радиатора.

По слухам, NVIDIA представит новую модель GeForce RTX 3060 Ti 2 декабря. Ее цена ожидается на уровне $400. Графический процессор должен получить 4864 ядра CUDA, 152 тензорных ядра и 38 ядер RT для ускорения трассировки лучей. Объем видеопамяти GDDR6 составит 8 ГБ.