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Видеокарты GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti могут получить укороченное соединение PCIe на 8 линий

Размеры печатных плат младших версий NVIDIA GeForce RTX 30-серии значительно сократятся.
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Появилось несколько новых подробностей о младших игровых видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30-серии. По некоторой информации, RTX 3060 Ti, RTX 3050 и RTX 3050 Ti порадуют любителей компактных компьютеров малым размером печатных плат.

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Возможности по компактной компоновке NVIDIA уже продемонстрировала на примере GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Однако в случае с флагманами компактная компоновка является скорее минусом, чем плюсом. Для младших видеокарт уменьшение печатной платы не должно вызвать проблем — видеокарты обладают гораздо меньшей мощностью, потреблением энергии и тепловыделением. Количество компонентов на плате также сократилось.


Энтузиаст, известный в twitter как @harukaze5719, сообщил, что, длина печатной платы RTX 3060 Ti немного выходит за пределы разъема PCIe. Можно надеяться на появление видеокарт в ультра-компактном исполнении, что позволит собрать небольшой игровой компьютер с графической подсистемой, сопоставимой по производительности с RTX 2070 прошлого поколения.

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Ожидается, что печатная плата RTX 3050 и RTX 3050 Ti будет еще короче. По слухам, эти видеокарты получат урезанный интерфейс PCIe x8, соединение будет физически укорочено. В видеокартах AMD Radeon RX 5500 XT использовалось только 8 линий PCIe, но размеры соединения соответствовали x16.

В некоторых случаях ограничение линий вызывало проблемы. Модели с объемом памяти 4 ГБ при работе через интерфейс PCIe 3.0 существенно теряли в производительности из-за ограниченной пропускной способности, варианты на 8 ГБ были менее подвержены этой проблеме.

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Источник: @harukaze5719

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nvidia geforce rtx geforce rtx 30 nvidia geforce
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wwr222
10:40
Ну высрался... А по факту:без разницы на чем сейчас собирать комп:хоть Интел,хоть АМД. Другое дело,что 99% покупают,допустим,1600-й Райзен,не гонят его.В добавок память на 2666МГц со стоковыми тайминг...
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Markadm
10:40
Именно тогда, в начале нулевых. Это был реально годный ресурс, а сейчас я захожу сюда раз в неделю, поржать с гуманитариев типа заглота. Благо у данного сайта уже тьма конкурентов, где нет такого бред...
Radeon RX 6800 ХТ может получить неэффективную трассировку лучей и не сможет обойти DLSS от NVIDIA
Blakis
10:39
Может знаете где нужно столько памяти? Я всерёз, ибо на 3440х обычно +-8 используют.
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Каа
10:39
Жалко что ли? Не из моего кармана и ладно, на здоровье)
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ОвEрКл0keРс
10:38
Возле Zelot есть значок "стоянка запрещена". Смотри на картинке
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Blakis
10:37
Странное у вас восприятие мира.
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razor179
10:35
Причём тут цены, не о ценах речь, Охрипов.
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razor179
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Что с вас обоих брать кроме анализов. Фангэй всегда найдёт к чему придраться.
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asv1
10:34
Что-то не сходится с СС4. Я проходил на 750 ti и 2600. Да настройки видео убитые, но цпу настройки ставил на макс. В замесах не помню чтобы падало ниже 60.
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