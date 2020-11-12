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Появилось несколько новых подробностей о младших игровых видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30-серии. По некоторой информации, RTX 3060 Ti, RTX 3050 и RTX 3050 Ti порадуют любителей компактных компьютеров малым размером печатных плат.

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Возможности по компактной компоновке NVIDIA уже продемонстрировала на примере GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Однако в случае с флагманами компактная компоновка является скорее минусом, чем плюсом. Для младших видеокарт уменьшение печатной платы не должно вызвать проблем — видеокарты обладают гораздо меньшей мощностью, потреблением энергии и тепловыделением. Количество компонентов на плате также сократилось.



Энтузиаст, известный в twitter как @harukaze5719, сообщил, что, длина печатной платы RTX 3060 Ti немного выходит за пределы разъема PCIe. Можно надеяться на появление видеокарт в ультра-компактном исполнении, что позволит собрать небольшой игровой компьютер с графической подсистемой, сопоставимой по производительности с RTX 2070 прошлого поколения.

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Ожидается, что печатная плата RTX 3050 и RTX 3050 Ti будет еще короче. По слухам, эти видеокарты получат урезанный интерфейс PCIe x8, соединение будет физически укорочено. В видеокартах AMD Radeon RX 5500 XT использовалось только 8 линий PCIe, но размеры соединения соответствовали x16.

В некоторых случаях ограничение линий вызывало проблемы. Модели с объемом памяти 4 ГБ при работе через интерфейс PCIe 3.0 существенно теряли в производительности из-за ограниченной пропускной способности, варианты на 8 ГБ были менее подвержены этой проблеме.

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Источник: @harukaze5719