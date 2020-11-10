EKWB представила водоблок с элементом Пельтье для охлаждения процессоров Intel Core 10-го поколения
Компания EK Water Blocks представила водоблок с интегрированным элементом Пельтье. Решение компании предназначено для энтузиастов, которым требуется стабильный температурный режим и расширенные возможности разгона процессоров Intel Core 10-го поколения. Компания подчеркивает, что водоблок QuantumX Delta TEC и технология Intel Cryo Cooling были разработаны в сотрудничестве с Intel.
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Технология Intel Cryo Cooling — это уникальное сочетание аппаратного, программного и микропрограммного обеспечения, разработанного в целях достижения высочайшей производительности для любителей игр и разгона.
Система полностью защищена от конденсации влаги. Водоблок оснащен теплоизоляционным кожухом, который изолирует все открытые холодные поверхности от контакта с окружающим воздухом. Еще одна ступень защиты интегрирована в технологию Intel Cryo Cooling, которая непрерывно отслеживает температуры и адаптирует работу системы к окружающим условиям, минимизируя риск конденсации влаги, возникающий в процессе охлаждения.
Подробности работы системы не раскрыты, вероятно, холодная сторона термоэлектрического элемента охлаждает процессор через теплораспределительную пластину. Тепло от горячей стороны отводит жидкость в контуре системы охлаждения. EKWB отмечает, что при такой схеме нельзя использовать температуру процессора для регулирования скорости вентиляторов и насоса. В данном случае управляющим параметром может являться температура горячей стороны модуля Пельтье, но, возможно, все намного сложнее и управление системой охлаждения будет зависеть от нескольких параметров.
Предварительный заказ EK-QuantumX Delta TEC открыт по цене около €294. Начало рассылки заказов запланировано на первую половину декабря.
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Источник: EK Water Blocks, EK-QuantumX Delta TEC
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