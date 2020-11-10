Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания EK Water Blocks представила водоблок с интегрированным элементом Пельтье. Решение компании предназначено для энтузиастов, которым требуется стабильный температурный режим и расширенные возможности разгона процессоров Intel Core 10-го поколения. Компания подчеркивает, что водоблок QuantumX Delta TEC и технология Intel Cryo Cooling были разработаны в сотрудничестве с Intel.

реклама



Технология Intel Cryo Cooling — это уникальное сочетание аппаратного, программного и микропрограммного обеспечения, разработанного в целях достижения высочайшей производительности для любителей игр и разгона.

Система полностью защищена от конденсации влаги. Водоблок оснащен теплоизоляционным кожухом, который изолирует все открытые холодные поверхности от контакта с окружающим воздухом. Еще одна ступень защиты интегрирована в технологию Intel Cryo Cooling, которая непрерывно отслеживает температуры и адаптирует работу системы к окружающим условиям, минимизируя риск конденсации влаги, возникающий в процессе охлаждения.

анонсы и реклама RTX 3070 ASUS Strix - смотри ЦЕНУ 3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Подробности работы системы не раскрыты, вероятно, холодная сторона термоэлектрического элемента охлаждает процессор через теплораспределительную пластину. Тепло от горячей стороны отводит жидкость в контуре системы охлаждения. EKWB отмечает, что при такой схеме нельзя использовать температуру процессора для регулирования скорости вентиляторов и насоса. В данном случае управляющим параметром может являться температура горячей стороны модуля Пельтье, но, возможно, все намного сложнее и управление системой охлаждения будет зависеть от нескольких параметров.

Предварительный заказ EK-QuantumX Delta TEC открыт по цене около €294. Начало рассылки заказов запланировано на первую половину декабря.

реклама

Источник: EK Water Blocks, EK-QuantumX Delta TEC