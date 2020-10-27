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Причина этого странного результата кроется в том, что в базе данных PassMark представлены усредненные результаты множества тестов, которые, как правило, ниже, чем производительность эталонной видеокарты, а результат RTX 3070 — это чистая производительность первой видеокарты.

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Видеокарта RTX 3070 взлетела на вершину рейтинга в связке с 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5600X. Отличная реклама к старту продаж новых процессоров, который запланирован на 5 ноября.

В базе данных PassMark можно найти и отдельные значения для каждого тестирования, но интерфейс для этого не предназначен. Значения необходимо искать по id номеру вслепую. Например, RTX 2080 Super набирает 21837 баллов в связке с разогнанным до 4,9 ГГц Intel Core i9-10900F. К сожалению, данные о частотах видеокарт не указываются, что сводит на нет информативность результатов.

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По предварительным оценкам RTX 3070 предлагает большую производительность, чем RTX 2080 Super, но обойти RTX 2080 Ti новинке будет тяжело. Реальное положение RTX 3070 станет известно уже в ближайшие часы — сегодня должны появиться первые тесты эталонных вариантов видеокарты от NVIDIA.