RTX 3070 в связке с Ryzen 5600X обогнала RTX 3090 в PassMark
Причина этого странного результата кроется в том, что в базе данных PassMark представлены усредненные результаты множества тестов, которые, как правило, ниже, чем производительность эталонной видеокарты, а результат RTX 3070 — это чистая производительность первой видеокарты.
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Видеокарта RTX 3070 взлетела на вершину рейтинга в связке с 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5600X. Отличная реклама к старту продаж новых процессоров, который запланирован на 5 ноября.
В базе данных PassMark можно найти и отдельные значения для каждого тестирования, но интерфейс для этого не предназначен. Значения необходимо искать по id номеру вслепую. Например, RTX 2080 Super набирает 21837 баллов в связке с разогнанным до 4,9 ГГц Intel Core i9-10900F. К сожалению, данные о частотах видеокарт не указываются, что сводит на нет информативность результатов.
По предварительным оценкам RTX 3070 предлагает большую производительность, чем RTX 2080 Super, но обойти RTX 2080 Ti новинке будет тяжело. Реальное положение RTX 3070 станет известно уже в ближайшие часы — сегодня должны появиться первые тесты эталонных вариантов видеокарты от NVIDIA.
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