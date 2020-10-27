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Приближающаяся презентация Radeon RX серии 6000 форсирует не только слухи о видеокартах AMD, но и о моделях конкурента. За несколько последних дней успели появиться слухи о GeForce RTX 3070 Ti, RTX 3060 Ti, а теперь инсайдеры сообщают о возможном появлении GeForce RTX 3080 Ti.

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Появление Titanium версии игрового флагмана линейки Ampere ставится многими под сомнение. Разница в производительности между RTX 3080 и RTX 3090 в играх не так велика, как разница в стоимости. Промежуточный вариант графического чипа кажется бессмысленным. С другой стороны, наверняка у компании накопилось достаточно отбракованных чипов, которые можно реализовать в промежуточной версии видеокарты. А отлаженное производство чипов может позволить немного повысить тактовые частоты.

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По информации @kopite7kimi вариант RTX 3080 Ti может быть основан на графическом чипе GA102-250-A1 с 9984 CUDA-ядрами. Видеокарта получит 384-битную шину памяти, а значит будет оснащаться 12 чипами GDDR6X. Возможно, этот вариант готовится к появлению чипов Micron объемом 1 ГБ, что позволит оснастить RTX 3080 Ti 12 ГБ видеопамяти и сделать видеокарту гораздо дешевле.