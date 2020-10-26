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Неделю назад портал VideoCardz со ссылкой на датскую компанию Proshop сообщал о подготовке к началу продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070. Очевидно, что старт продаж GeForce 30-серии начался достаточно неудачно. По всему миру наблюдается дефицит новых игровых видеокарт семейства Ampere.

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В предыдущей новости сообщалось, что ритейлер не получил нужного количества видеокарт. Из заказа на более чем 4000 позиций только около 100 видеокарт были готовы к продаже. Спустя неделю ситуация практически не улучшилась — к продаже готовы только 206 моделей, еще около 550 ожидаются в ближайшее время.

Несмотря на это, продавцы и технические порталы сохраняют оптимизм, говоря об увеличении ожидающихся поставок GeForce RTX 3070. Японский портал PC Watch сообщает, что ситуация с доступностью GeForce RTX 3070 будет гораздо лучше. Суммарное количество всех моделей как минимум в 4 раза превысит количество GeForce RTX 3090 и RTX 3080, доступных на старте продаж в сентябре. Отмечается, что проблем с поставками еще не анонсированной GeForce RTX 3060 Ti также не будет. Моделей подготовят достаточно. Но для покупки GeForce RTX 3070 в японских магазинах нужно снова оформлять талон.

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На данный момент ситуация остается непонятной. На примере Proshop видно, что количество доступных видеокарт остается достаточно низким на фоне общего оптимизма и обещаний крупных поставок.