Intel Core i9-11900K приписывают максимальную частоту 5,3 ГГц — в однопотоке все равно хуже Zen3
Пиковая частота восьмиядерного Intel Core i9-11900K может достигнуть 5,3 ГГц, но в однопоточной производительности Rocket Lake-S не догонит AMD Ryzen 5000. Новые слухи не обрадуют поклонников Intel.
Очередные слухи о процессорах Intel Rocket Lake-S уточняют частотную конфигурацию, количество ядер и потоков будущих процессоров 11-го поколения.
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В соответствии с опубликованными данными, основные модели линейки получат следующие частотные характеристики (максимальная частота одного ядра; всех ядер) и технологии:
- Core i9-11900K (8/16); 5,3 ГГц; 4,8 ГГц; Turbo Boost Max 3.0 (TB 3.0); Turbo Boost 2.0 (TB 2.0); Thermal Velocity Boost (TVB);
- Core i7-11700K (8/16); 5,0 ГГц; 4,6 ГГц; TB 3.0; TB 2.0;
- Core i5-11600K (6/12); 4,9 ГГц; 4,7 ГГц; TB 2.0;
- Core i5-11400 (6/12); 4,4 ГГц; 4,2 ГГц; TB 2.0.
Также упоминается количество баллов, которое набрали инженерные образцы ES1 в Cinebench R20. Одноядерная производительность на частоте 5 ГГц находится на уровне около 610 баллов. Стоит отметить, что этот показатель для Core i9-10900K составляет около 530 баллов, а для AMD Ryzen 9 5900X не проблема набрать 631 балл, что было продемонстрировано на официальной презентации процессоров Zen3.
Согласно ряду других слухов, в линейке процессоров Intel Rocket Lake-S 11-го поколения конфигурация ядер и потоков у моделей i9 и i7 не будет различаться. Должен совпадать и объем кеш-памяти L3, который составит 16 МБ. Если это действительно так, то разница между i9 и i7 может заключаться только в наличии поддержки различных технологий и максимальной тактовой частоте.
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Презентация следующего поколения процессоров Intel ожидается в марте 2021 года. Представители Rocket Lake-S получат новую архитектуру, поддержку PCIe 4.0 и будут совместимы с LGA1200 материнскими платами.
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