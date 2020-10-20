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Intel Core i9-11900K приписывают максимальную частоту 5,3 ГГц — в однопотоке все равно хуже Zen3
Пиковая частота восьмиядерного Intel Core i9-11900K может достигнуть 5,3 ГГц, но в однопоточной производительности Rocket Lake-S не догонит AMD Ryzen 5000. Новые слухи не обрадуют поклонников Intel.

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Очередные слухи о процессорах Intel Rocket Lake-S уточняют частотную конфигурацию, количество ядер и потоков будущих процессоров 11-го поколения.

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В соответствии с опубликованными данными, основные модели линейки получат следующие частотные характеристики (максимальная частота одного ядра; всех ядер) и технологии:

  • Core i9-11900K (8/16); 5,3 ГГц; 4,8 ГГц; Turbo Boost Max 3.0 (TB 3.0); Turbo Boost 2.0 (TB 2.0); Thermal Velocity Boost (TVB);
  • Core i7-11700K (8/16); 5,0 ГГц; 4,6 ГГц; TB 3.0; TB 2.0;
  • Core i5-11600K (6/12); 4,9 ГГц; 4,7 ГГц; TB 2.0;
  • Core i5-11400 (6/12); 4,4 ГГц; 4,2 ГГц; TB 2.0.
Источник изображения: @OneRaichu и @harukaze5719
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Также упоминается количество баллов, которое набрали инженерные образцы ES1 в Cinebench R20. Одноядерная производительность на частоте 5 ГГц находится на уровне около 610 баллов. Стоит отметить, что этот показатель для Core i9-10900K составляет около 530 баллов, а для AMD Ryzen 9 5900X не проблема набрать 631 балл, что было продемонстрировано на официальной презентации процессоров Zen3.

Согласно ряду других слухов, в линейке процессоров Intel Rocket Lake-S 11-го поколения конфигурация ядер и потоков у моделей i9 и i7 не будет различаться. Должен совпадать и объем кеш-памяти L3, который составит 16 МБ. Если это действительно так, то разница между i9 и i7 может заключаться только в наличии поддержки различных технологий и максимальной тактовой частоте.

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Презентация следующего поколения процессоров Intel ожидается в марте 2021 года. Представители Rocket Lake-S получат новую архитектуру, поддержку PCIe 4.0 и будут совместимы с LGA1200 материнскими платами.

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Теги

intel core i9 rocket lake-s intel 11-gen intel 11
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mazahakaruss
15:14
Скорее всего ай9 не будет в 11 поколении.
Intel Core i9-11900K приписывают максимальную частоту 5,3 ГГц — в однопотоке все равно хуже Zen3
Axary
15:14
Потребляющие на 100 ватт больше 3080(320 ватт) и 3090(350 ватт) вас не смущают? https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3080/ https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/graphics-ca...
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MaTpOc12
15:13
Пофигу какой там tdp, нам главное производительность!
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stockclock
15:12
А 99% людей насрать на класс задач в которых 3600 быстрее, в противном случае все покупали бы копеечные 1700 и гоняли синебенчи. Такие дела.
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Kasyan
15:12
Зато зимой не замерзнешь!
Intel Core i9-11900K приписывают максимальную частоту 5,3 ГГц — в однопотоке все равно хуже Zen3
Jaster
15:11
Потому что возможность была.. )
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Kasyan
15:11
Да зачем оно нужно с тем IPC которое сейчас у Zen 3, этот процессор ещё долго будет топчиком! Если конечно АМД и дальше не продолжит наращивать по 15-20 ipc от поколения к поколению.
Intel Core i9-11900K приписывают максимальную частоту 5,3 ГГц — в однопотоке все равно хуже Zen3
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