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Компания Razer в партнерстве с CD Projekt RED подготовила специальный вариант одной из своих лучших игровых мышей. Речь идет о Razer Viper Ultimate, которая теперь доступна в ярком дизайне Cyberpunk 2077.

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Ранее CD Projekt RED заключала соглашения о выпуске Cyberpunk 2077 стилизованных девайсов, комплектующих и аксессуаров. Многие помнят эксклюзивную NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, которая была выпущена ограниченной партией в количестве 200 экземпляров. Известно и о продукции в стиле Cyberpunk 2077 от компании SteelSeries — игровых гарнитурах ARCTIS. Теперь очередь дошла и до Razer.





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Стоит отметить, что Razer Viper Ultimate — это продвинутое устройство для заядлых любителей игр, поддерживающее беспроводную связь. Игровая мышь основана на оптическом сенсоре Razer Focus+ (доработанный Pixart Avago PMW3399, 20000 DPI) и оптических переключателях. Несмотря на встроенный аккумулятор, обеспечивающий 70 часов работы, вес мыши не превышает 74 г.

Вариант Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 выполнен в узнаваемых цветах — яркие желтые элементы сочетаются со светло-голубой подсветкой. Кроме мыши в фирменном стиле выполнена и док-станция устройства.

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Эксклюзивная версия обойдется покупателям на $10 дороже обычной. Рекомендованная стоимость составляет $159,99.