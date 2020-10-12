Razer представила Cyberpunk 2077 версию беспроводной игровой мыши Viper Ultimate
Компания Razer в партнерстве с CD Projekt RED подготовила специальный вариант одной из своих лучших игровых мышей. Речь идет о Razer Viper Ultimate, которая теперь доступна в ярком дизайне Cyberpunk 2077.
реклама
Ранее CD Projekt RED заключала соглашения о выпуске Cyberpunk 2077 стилизованных девайсов, комплектующих и аксессуаров. Многие помнят эксклюзивную NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, которая была выпущена ограниченной партией в количестве 200 экземпляров. Известно и о продукции в стиле Cyberpunk 2077 от компании SteelSeries — игровых гарнитурах ARCTIS. Теперь очередь дошла и до Razer.
Стоит отметить, что Razer Viper Ultimate — это продвинутое устройство для заядлых любителей игр, поддерживающее беспроводную связь. Игровая мышь основана на оптическом сенсоре Razer Focus+ (доработанный Pixart Avago PMW3399, 20000 DPI) и оптических переключателях. Несмотря на встроенный аккумулятор, обеспечивающий 70 часов работы, вес мыши не превышает 74 г.
Вариант Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 выполнен в узнаваемых цветах — яркие желтые элементы сочетаются со светло-голубой подсветкой. Кроме мыши в фирменном стиле выполнена и док-станция устройства.
реклама
Эксклюзивная версия обойдется покупателям на $10 дороже обычной. Рекомендованная стоимость составляет $159,99.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила