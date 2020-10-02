Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пользователи винят майнеров в нехватке NVIDIA GeForce RTX 3080

[ ] для раздела Блоги
3
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Начало продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 серии нельзя назвать достаточно успешным — пользователи столкнулись с дефицитом продукции. Чтобы получить новую видеокарту, многим пришлось стоять в многочасовых очередях, занимая место задолго до открытия точек продаж. По слухам, в некоторых магазинах видеокарты выдавались по талонам. А в интернет магазинах видеокарты даже не успели появиться в продаже.

реклама

Одна из версий такой ситуации — недостаточный объем поставок, но по другому мнению во всем виноваты майнеры. Еще до старта продаж в сети появилась информация о производительности видеокарт в майнинге криптовалют. Первые модели GeForce RTX 30 также появились в базах данных крупнейших майнинг площадок задолго до того, как видеокарты оказались на полках магазинов. Однако многие отрицали заинтересованность майнеров в новых видеокартах — энергопотребление и нагрев достаточно высоки, а производительность не далеко ушла вперед. Но в сети все чаще всплывают доказательства того, что майнерам интересна новая линейка видеокарт и они, отчасти, могут быть причиной дефицита.

Источник изображения: @I_Leak_VN

Пользователь twitter, @I_Leak_VN, опубликовал фото майнинг-фермы из 6 видеокарт GALAX GeForce RTX 3080, сопроводив его комментарием «Вот причина, почему боты везде». По мнению пользователей автоматические боты майнеров скупают все новые видеокарты, поскольку новые модели не так плохи, как могут показаться на первый взгляд. При андервольтинге и правильной настройке майнинг ферма на базе RTX 3080 может показывать неплохие результаты доходности.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce geforce rtx 3080 geforce rtx
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Mafia: Definitive Edition — рецензия
18
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
31
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
20
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
121
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
17
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
23
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
23
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 121
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
24 сентября 2020 44

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Жизненный цикл популярных смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 7 завершён – Xiaomi не планирует выпускать Android 11 на основе MIUI 12 на большую часть актуальных телефонов 2019 года
5
Самый популярный смартфон Xiaomi наконец-то получил стабильную прошивку MIUI 12
8
HUAWEI завершила рассылку EMUI 10.1 – без обновления остались десятки популярных смартфонов 2018 и 2019-го годов – полный список и версии прошивок
9
Первая достоверная информация о видеокартах Radeon RX 6000 – Big Navi – производительность, позиционирование и цены от экспертов Moore's Law Is Dead
36
В прошивке MIUI 12 на популярных смартфонах Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi Note 8 Pro и других обнаружены критические ошибки – решение проблемы с подвисанием и медленной анимацией
8
Samsung Galaxy Note 20 Ultra сильно подешевел в российской рознице – Exynos 990, 108-Мп камера, 50x зум, дисплей 3K и аккумулятор на 4500 мА*ч по лучшей цене
4
AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X ощутимо превосходят конкурентов от Intel в тесте Cinebench R20 — данные CPU-Monkey
181
AMD Ryzen 5 5600X опережает 3600Х на 20% – будущий король бюджетного гейминга уже протестирован
58
Популярный смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro рекордно подешевел – 64 Мп камера, NFC, мощный процессор и быстрая зарядка 30 Вт официально в России по самой низкой цене этой осени
3
С новым приложением Google Camera можно снимать фильмы
+
Обнародованы частотные характеристики процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
113
Последний бой старичка AMD FX - тестирование 6-ядерника 2012 года FX-6300 в реалиях 2020 года от Gecid.com
43
Бесплатные игры октября стали известны для подписчиков PlayStation Plus
+
Видеокарты GeForce RTX 3080 предлагаются по завышенным ценам даже крупными магазинами
48
Дата запуска AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X, а также Ryzen 9 5950X и Ryzen 5 5600X Zen 3 "Vermeer" ожидается 20 октября
28
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
65
Обновление Serious Sam 4 улучшило производительность, исправило ошибки и добавило новые функции
50
Выясняем целесообразность переплаты за RTX 3090 для сборки чисто игрового ПК - тест-сравнение игровой производительности RTX 3080 и 3090 в 8 актуальных проектах от канала Testing Games
54
12-ядерный Ryzen 9 5900X станет самым быстрым игровым процессором – 27% прирост производительности по сравнению с текущим поколением в тесте CPU-Z
12
Выпуск GDDR6X для NVIDIA подорвёт показатели прибыльности Micron
9

Популярные статьи

Современные жесткие диски - мнение админа и техобслуживание
47
«Жадная» сборка игрового ПК за 60 000 – выжимаем максимум из каждого рубля
77
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
20
Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 2 – Конфликты и курьезы
70
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
31
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть первая
16
ТОП-10 лучших смартфонов с IPS-дисплеем в 2020 году
16
Mafia: Definitive Edition — рецензия
18
Fallout 3 (2003), Silent Hills, StarCraft: Ghost — Топ отмененных игр. Часть 2
10

Сейчас обсуждают

Moleculo
19:10
автоматическая программа, которая следит за сайтом и при старте продаж моментально оформляет покупку
Пользователи винят майнеров в нехватке NVIDIA GeForce RTX 3080
Leshiy2371
19:06
"а если использовать провода в силиконовой оплетке, то там до 300 гр оплетка не плавится." Не выдержит столько силикон - потечет.А вот если будет сверху дополнительная асбестовая оболочка - то легко.
12-контактный разъем питания NVIDIA выдержал нагрузку 750 Вт и нагрев до 280 градусов
Тыква inside
19:06
Опять у терпентия обострение
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
Vladegg
19:06
В любой непонятной ситуации обвиняй майнеров.
Пользователи винят майнеров в нехватке NVIDIA GeForce RTX 3080
Зю
19:04
Ещё обещанные beta БИОСы на B450 подкатят и будет шикарно
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
shlava
19:03
Возможно коррозия из-за кислотности. Нет ли где рядом световой рекламы, её бывают заливают смолой полихлорвиниловый , она выгорает и выделяет хлоростый водород. 2-й класс опасности , между прочим.
Современные жесткие диски - мнение админа и техобслуживание
sgs
19:02
Что за боты такие которые ВК скупают ?
Пользователи винят майнеров в нехватке NVIDIA GeForce RTX 3080
Дмитрий
19:02
Фанаты интела не представляют на сколько сольются, за амд же топить прийдется, что они годами обсирали. Пришло время свое гавно обратно скушать
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
ахахах
19:01
медь и серебро ток самое-там сплавами необманешь
12-контактный разъем питания NVIDIA выдержал нагрузку 750 Вт и нагрев до 280 градусов
Чувак
19:00
Результат "по слухам". Норм чо :)
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем