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Начало продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 серии нельзя назвать достаточно успешным — пользователи столкнулись с дефицитом продукции. Чтобы получить новую видеокарту, многим пришлось стоять в многочасовых очередях, занимая место задолго до открытия точек продаж. По слухам, в некоторых магазинах видеокарты выдавались по талонам. А в интернет магазинах видеокарты даже не успели появиться в продаже.

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Одна из версий такой ситуации — недостаточный объем поставок, но по другому мнению во всем виноваты майнеры. Еще до старта продаж в сети появилась информация о производительности видеокарт в майнинге криптовалют. Первые модели GeForce RTX 30 также появились в базах данных крупнейших майнинг площадок задолго до того, как видеокарты оказались на полках магазинов. Однако многие отрицали заинтересованность майнеров в новых видеокартах — энергопотребление и нагрев достаточно высоки, а производительность не далеко ушла вперед. Но в сети все чаще всплывают доказательства того, что майнерам интересна новая линейка видеокарт и они, отчасти, могут быть причиной дефицита.

Пользователь twitter, @I_Leak_VN, опубликовал фото майнинг-фермы из 6 видеокарт GALAX GeForce RTX 3080, сопроводив его комментарием «Вот причина, почему боты везде». По мнению пользователей автоматические боты майнеров скупают все новые видеокарты, поскольку новые модели не так плохи, как могут показаться на первый взгляд. При андервольтинге и правильной настройке майнинг ферма на базе RTX 3080 может показывать неплохие результаты доходности.