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Разогнанная до 2400 МГц Colorful iGame RTX 3080 Vulcan обошла практически все RTX 3090 в 3DMark Time Spy Extreme

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Китайскому оверклокеру, известному под псевдонимом Takukou, удалось разогнать графический чип видеокарты GeForce RTX 3080 до частоты 2400 МГц. Но рекорд принадлежит не эталонной версии видеокарты от NVIDIA, а iGame RTX 3080 Vulcan производства Colorful.

Источник изображения: colorful.cn

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Colorful iGame RTX 3080 Vulcan — это продвинутая модификация, которая является лучшей в линейке производителя. Максимальная заводская частота работы графического чипа составляет 1800 МГц, для дополнительного питания видеокарты реализовано три 8-контактных разъема. Подсистема питания модифицирована производителем и включает 26 фаз (14+8+4) — это серьезное улучшение по сравнению с Founders Edition, использующей только 18 фаз.

Источник изображения: 3dmark.com

Экстремальный разгон позволил Takukou и iGame RTX 3080 Vulcan в составе системы на базе AMD Ryzen Threadripper 3990X занять третью строчку в общем рейтинге 3DMark Time Spy Extreme с суммарным количеством баллов 11740. Графический счет при этом составил 10987 баллов. Таким образом, iGame RTX 3080 Vulcan смог обойти практически все GeForce RTX 3090, уступив лишь оверклокеру vmanuelgm, который занимает первые две строчки общего зачета с GeForce RTX 3090, разогнанной до 2145 МГц.

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