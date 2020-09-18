Новые версии видеокарт GeForce RTX 3080, 3070 и 3060 раскрыты на странице промо-акции одного из производителей
Как стало известно, компания NVIDIA дарит всем покупателям видеокарт GeForce RTX 3080 новейшую часть франшизы Watch Dogs от Ubisoft. На сайтах различных производителей появились специальные промо-страницы для активации подарочного купона Watch Dogs Legion. И тут не обошлось без интересных деталей, раскрывающих подробности о расширении линейки игровых видеокарт Ampere.
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Так на промо-странице Gigabyte перечислено множество видеокарт GeForce RTX 30, которые не были анонсированы производителем. Эти карты еще даже не анонсированы самой NVIDIA. В списке продуктов представлены модели GeForce RTX 3060 (S, SUPER) 8 ГБ, GeForce RTX 3070 16 ГБ (S, SUPER) и GeForce RTX 3080 20 ГБ (также присутствует отметка S). Остается неизвестным, означает ли отметка S серию SUPER или, как полагают некоторые источники, отметка S — это просто суффикс для внутреннего кодового обозначения видеокарт в базе данных компании, а сами модели выйдут на рынок как Ti версии.
На данный момент не ожидается, что модель GeForce RTX 3080 20 ГБ получит чип с большим количеством ядер, поэтому новая модель вообще может не получить обозначение SUPER или Ti.
Эта информация подтверждает рассуждения множества инсайдеров о конфигурациях обновленных видеокарт, в которых предполагалось, что модель RTX 3060 на базе GA104 будет иметь 8 ГБ памяти, а модель RTX 3070 с полноценным графическим процессором GA104 (6144 CUDA) получит 16 ГБ памяти GDDR6.
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Источник: hk.aorus.com и VideoCardz.com
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