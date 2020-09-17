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Видеокарты AMD Radeon 6000-серии на базе среднего чипа Navi22 получат 12 ГБ видеопамяти GDDR6 — новые данные от инсайдера

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Инсайдер, известный в twitter под псевдонимом @_rogame, сообщил подробности о грядущих видеокартах AMD Radeon RX 6000. Как известно, первые модели видеокарт BigNavi будут основываться на трех чипах: Navi21, Navi22 и Navi23. Каждый чип имеет несколько вариаций. Известно о вариантах XTX, XT, XL и GL-XL. Их отличия остаются неизвестными.

С абсолютной уверенностью @_rogame утверждает, что среди видеокарт, основанных на графическом чипе Navi21, будут присутствовать модели с 16 ГБ видеопамяти, а среди видеокарт, в основу которых ляжет Navi22, будут присутствовать модели с 12 ГБ видеопамяти. Инсайдер отметил, что на данный момент ему неизвестно соответствие модификаций чипов объему используемой памяти, т.е. пока остается вероятность существования видеокарт на основе Navi22 и 16 ГБ видеопамяти.

Источник изображения: @_rogame twitter
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Однако все более вероятным становится то, что новая линейка видеокарт будет состоять из моделей Radeon RX 6900, RX 6700, RX 6500 и их XT, а возможно и XTX, модификаций. При условии, что 16 ГБ GDDR6 256-бит будут применяться во флагманской модели, варианты с 12 ГБ видеопамяти должны получить шину 192-бит. Это звучит невероятно и остается надеяться, что у AMD есть туз в рукаве. Также стоит не забывать о предупреждениях намеренного распространения компанией AMD ложных сведений о своих продуктах для выявления источников информационных сливов. AMD и NVIDIA ведут информационную войну, чтобы запутать друг друга и не дать возможности предугадать свои действия и характеристики своих продуктов.

Источник изображения: @_rogame twitter
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amd radeon bignavi rx 6900 xt
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