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AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech

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Дебют графических решений следующего поколения от компании NVIDIA состоялся. Сообщество с восторгом приняло новую линейку игровых графических решений. Свои поздравления компании адресовал и Фрэнк Азор (англ. Frank Azor), директор игрового подразделения AMD, отметив, что видеокарты GeForce RTX 30 серии отлично подойдут для систем на базе платформы AMD — отличный повод напомнить, что на данный момент только чипсеты AMD B550 и X570 обладают полной поддержкой интерфейса PCI-E 4.0.

Источник изображения: Frank Azor @AzorFrank twitter

Раскрыть подробности о собственных графических решениях компания AMD не спешит. Все, что сейчас есть у поклонников компании AMD, — это отдаленные слухи, которые говорят о различных проблемах с разработкой новых видеокарт. Некоторые подробности раскрыл автор YouTube канала RedGamingTech в одном из своих последних видео.

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Автору удалось получить информацию от нескольких анонимных источников. В соответствии с полученной информацией, AMD, как и NVIDIA, ведет серьезную борьбу с распространением конфиденциальной информации о своих продуктах. Информация, предоставляемая партнерам, содержит различные сведения и «ключи», по которым AMD планирует выявлять источники сливов и устранять их. Поэтому новостей о новых продуктах так мало.


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После появления первой информации о продуктах NVIDIA, компания AMD начала активную стадию утверждения финальных частот видеокарт RDNA2. С одной стороны, AMD утверждает, что хочет добиться в линейке видеокарт RDNA2 наилучшей производительности на Ватт. С другой стороны, целью BigNavi была RTX 3080, которая демонстрирует значительный отрыв от флагмана предыдущего поколения, возможно, больший, чем ожидала AMD.

Для сокращения разрыва компания может забыть о погоне за энергоэффективностью и увеличить пиковые частоты флагманского графического чипа Navi21 до 2200…2250 МГц, что, исходя из частотных характеристик графического чипа PlayStation 5, вполне возможно, но является пределом для архитектуры RDNA2. Отмечается, что производительность архитектуры увеличилась на 10…15% по сравнению с предыдущим поколением.

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Также AMD готовит аналог технологии NVIDIA DLSS, но это должна быть технология с совершенно другим принципом работы. По предположениям, AMD может прибегнуть к шахматному рендерингу в комбинации с Radeon Image Sharpening. Это позволит повысить производительность без потери четкости изображения и, что самое главное, данная комбинация должна поддерживаться во всех играх, без необходимости адаптации технологии разработчиками, как в случае с DLSS.

Не стоит недооценивать AMD. Компания может представить продукт, которому по силам будет догнать и соперничать на равных с RTX 3080. Возможно, уровень производительности новых видеокарт RTX с включенным DLSS окажется недосягаем, но эта технология пока применяется не во всех играх. О «чистой» производительности GeForce Ampere без RTX и DLSS ничего не будет известно до первых независимых тестов, поэтому рано отдавать все лавры новинкам NVIDIA.

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