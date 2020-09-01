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Множество деталей о видеокартах нового поколения NVIDIA уже появилось в сети. Среди этих деталей была и информации о техпроцессе, по которому выполнены графические чипы потребительских видеокарт Ampere. Изначально утверждалось, что графические чипы будут изготовлены по 8-нм техпроцессу Samsung, но позже появилось достаточно данных о том, что все-таки 7-нм техпроцесс станет основой новых графических решений RTX 30.

Графический чип A100, предназначенный для ускорения вычислений, изготавливается на мощностях TSMC по 7N техпроцессу. Учитывая, что профессиональные и потребительские решения нового поколения будут использовать одну архитектуру, можно было предположить, что и потребительские решения будут изготавливаться TSMC, как и решения предыдущих поколений. Уверенность в этом могла усилиться под влиянием слухов об отдельном чипе с RT-ядрами на потребительских видеокартах Ampere. Чип A100 не содержит RT-ядер и некоторые могли подумать, что, возможно, 7-нм A100 будет каким-то образом адаптирован для новых видеокарт, а недостающие RT-ядра будут упакованы в отдельный чип.

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Но инсайдер @kopite7kimi утверждает, что потребительские видеокарты RTX 30 производятся на мощностях Samsung. Какая версия техпроцесса будет использована не уточняется. Остается надеяться, что если Samsung действительно окажется производителем, то графические чипы будут основываться на современном 7LPP EUV техпроцессе, а не на 8LPP или 8LPU, которые являются улучшенными версиями 10LPP техпроцесса Samsung и используют ультрафиолетовую литографию DUV.