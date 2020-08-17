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Внимательные фанаты серии игр Grand Theft Auto обнаружили активность на доменах gtavicecityonline.com и gtav.com, принадлежащих Rockstar Games. Это стало поводом для очередных слухов о том, что действие Grand Theft Auto 6 будет проходить в Vice City, прототипом которого является Майами.

Считается, что Grand Theft Auto 6 находится в разработке Rockstar Games уже несколько лет. Это подтверждает периодически всплывающая информация об участии актеров и различных студий в разработке новой части франшизы. Однако GTA VI не стоит ожидать в ближайшие годы, о чем говорят и представители студии.

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GTA V и GTA Online приносят огромный доход Rockstar Games, компания запланировала множество событий на ближайшие несколько лет. Игра будет адаптирована для консолей нового поколения и появится на PlayStation 5 и Xbox Series X в 2021 году. Это даст очередной мощный толчок для развития GTA Online и наполнения ее новым контентом.

Уже в конце этого года GTA Online должна получить огромное обновление с новой локацией и, возможно, этой локацией станет город или несколько городов из предыдущих частей игры. На данный момент известны слухи о возможном появлении в GTA Online Либерти Сити (англ. Liberty City) и Нико Беллика (англ. Niko Bellic) вместе с которым игроки наведаются в золотые запасы Либерти Сити. Слухи о GTA Vice City также продолжают появляться. Поэтому, вполне вероятно, что всех поклонников GTA в конце года будет ожидать огромный подарок из одного или нескольких новых городов.