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Rockstar Games сообщила отличные новости для всех фанатов блокбастера Grand Theft Auto. Компания планирует выпустить в этом году множество обновлений для GTA Online. Одно из них выйдет уже совсем скоро. Rockstar обещает интересное сочетание нового разнообразного контента и огромного количества игровых событий. Обновления должны выходить в течение всего года, добавляя в игру новый контент и поддерживая интерес сообщества к проекту. Активность разработчиков объясняется выходом новой, улучшенной версии GTA Online на консолях нового поколения. До конца 2020 года Rockstar обещает подготовить грандиозное обновление для GTA Online. Можно предположить, что его релиз состоится с появлением консолей нового поколения. Это обновление не просто очередной набор игровых режимов, предметов и событий, оно действительно значительно преобразит игру.



Со слов Rockstar, обновление будет самым большим за всю историю GTA. Оно затронет режимы ограблений и добавит в игру новую локацию. В то же время известно, что студия Video Games Deluxe (VGD) по заказу Rockstar Games готовит проект в виртуальной реальности с большим открытым миром, арсеналом, парком транспортных средств и множеством других интересных особенностей. По последним слухам, это будет не отдельный проект, а как раз таки большое обновление для GTA V.



Единственное, что может огорчить в этой новости, это понимание того, что Rockstar Games намерена еще долгое время поддерживать GTA V и GTA Online, а значит ждать появления GTA VI в ближайшие годы точно не стоит.