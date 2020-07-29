В крупном обновлении GTA Online может появиться Либерти Сити и сюжетная линия с Нико Белликом
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Недавно Rockstar Games официально сообщила, что GTA Online получит несколько крупных обновлений до конца года. Ближайшее обновление выйдет уже летом и будет включать множество нового контента, включая новые игровые события. Вероятно, не обойдется без новых транспортных средств, оружия, недвижимости и предметов кастомизации игрового персонажа. А обновление GTA Online, запланированное на конец 2020 года, должно принести в игру грандиозные изменения.
Rockstar Games, не раскрывая подробностей, сообщила, что планирует добавить в игру новое ограбление и локацию. На данный момент в интернете появилась информация, что новой локацией станет целый город из предыдущей части игры — Либерти Сити (англ. Liberty City), прототипом которого является Нью-Йорк. Вместе с городом в игру вернется и главный герой GTA IV, Нико Беллик (англ. Niko Bellic), озвученный актером из оригинальной части франшизы, Майклом Холликом (англ. Michael Hollick). В новом режиме ограблений игрокам предстоит обчистить богатые золотые запасы Либерти Сити. Также в игру добавят новые режимы, различные быстрые задания и новый вид бизнеса. Rockstar Games заново перестраивает Либерти Сити, чтобы привести его в соответствие с техническими возможностями GTA V.
Вполне возможно, что полноценный Либерти Сити появится в GTA V. Часть основного сюжета GTA V разворачивается в этом городе, также в игре есть несколько отсылок к главному герою предыдущей части, Нико Беллику, его упоминают различные игровые персонажи. По некоторой информации герой оставил преступную жизнь позади и работает водителем такси в компании своего двоюродного брата Романа. Также Нико можно выбрать как отца для своего героя в GTA Online.
Новое обновление GTA Online добавит в игру новую локацию и множество игрового контента
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