Huawei может начать строительство своей независимой фабрики для производства чипов
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Санкции США в отношении Huawei вынудили компанию прекратить производство своих высокопроизводительных чипов Kirin. Но, похоже, Huawei не собирается сдаваться и планирует создать свое собственное производство, независимое от иностранных технологий.
Согласно информации, активно обсуждаемой в китайских СМИ, Huawei работает с рядом компаний полупроводниковой промышленности, чтобы наладить цепочку поставок материалов и оборудования для создания собственной производственной линии полупроводников. По предварительной информации в список возможных партнеров вошли 16 компаний.
Компания намеревается построить свою фабрику по производству чипов, интегральных микросхем и завод для «печати» своих полупроводниковых конструкций без применения иностранного оборудования и компонентов. Полупроводниковое подразделение Huawei — HiSilicon обладает богатым опытом разработки микросхем, но не сможет изготавливать их с середины сентября из-за ограничений, наложенных на партнерство с TSMC.
Согласно источнику, Huawei планирует создать производственные линии 45-нм, которые будут готовы к концу этого года. Помимо 45-нм, Huawei также планирует построить 28-нм производственную линию. Вероятно, 45 и 28-нм линии будут предназначаться для обкатки и тестирования производства. Если это так, то Huawei предстоит долгий путь исследований и разработок.
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По последним данным подразделение HiSilicon опровергло эту информацию, а автор новости, удалил свою публикацию. Однако есть мнение, что Huawei действительно может работать над созданием своего производства, но весь процесс будет проходить за закрытыми дверями до появления первых конкурентноспособных продуктов.
Также накануне стало известно, что Huawei планирует занять нишу производства интегральных микросхем для дисплеев, которые в большом объеме импортируются в Китай из-за границы.
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