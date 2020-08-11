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Стало известно, что компания Huawei планирует расширить свой бизнес. Китайский телекоммуникационный гигант планирует развернуть производство интегральных микросхем для дисплеев. Микросхемы драйверов дисплеев являются их ключевыми компонентами, полностью отвечающими за работу дисплея.

Информация получена из документа, опубликованного инсайдерами в китайской блог-платформе weibo. Документ, получивший название «Уведомление о создании бизнес-подразделения терминальных микросхем в области продуктов для драйверов дисплеев», указывает на то, что большинство крупных производителей Китая импортируют микросхемы драйверов дисплея из-за границы. Похоже, что Huawei планирует наполнить локальный рынок своей продукцией, начав производить эти чипы, что позволит укрепить локальную цепочку поставок внутри страны для других китайских брендов.

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На данный момент компания Huawei разрабатывает 5 различных линеек чипов, включая Kirin для смартфонов, чипы Kunpeng для серверов, Ascend AI Chips, GigaHome для маршрутизаторов и Honghu для умных дисплеев. На сегодняшний день производство чипов Kirin находится под угрозой из-за санкций США. По последним данным производство будет прекращено в сентябре этого года, что является большой потерей для компании.

Несмотря на то, что Китай является крупным производителем и экспортером дисплеев, менее 5% микросхем драйверов производится в Китае. Поскольку Китай является большим рынком для таких технологий, неудивительно, что Huawei хочет занять эту пустующую нишу.