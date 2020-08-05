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Задержка запуска 5-нм мощностей и недостаточная производительность линий была опровергнута компанией Samsung. Однако последние новости подтверждают первоначальную информацию о наличии производственных проблем у южнокорейского технологического гиганта.

До текущего дня Samsung должна была производить мобильные однокристальные системы Qualcomm нового поколения: Snapdragon 875G и 735G, а также 5G модемы X60. Массовое производство и поставки планировались на конец года, но, по последней информации китайских СМИ, Qualcomm передает заказы TSMC, несмотря на различия в производственном процессе Samsung и TSMC, которые потребуют изменения литографической маски и приведут к задержкам выпуска продукции на более чем пол года. Qualcomm передаст TSMC пластины, первоначально произведенные на заводах Samsung, и совместно с инженерами тайваньской компании будет переделывать фотошаблон чипов. Ожидается, что 5-нм чипы, переданные TSMC, будут готовы только ко второй половине следующего года.

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Samsung опровергла информацию о задержках в подготовке 5-нм производственных линий

Предполагаемая причина этого шага — необходимость распределения производства. Qualcomm передаст TSMC не все заказы, тайваньская компания займется производством 5G модемов X60, а мобильные чипы Snapdragon 875 будут одновременно производиться на мощностях TSMC и Samsung. Судьба Snapdragon 735G на данный момент неизвестна.

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Компании не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Похоже, производство TSMC будет максимально загружено. Среди заказчиков уже присутствует Apple с процессорами A14 и A14X для iPhone 12 и Macbook, MediaTek с чипами Dimensity 2000, AMD с серверными процессорами EPYC Genoa Zen4.

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