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Компания AMD планирует представить процессоры на базе микроархитектуры Zen3 до конца этого года. Следующее поколение процессоров выполнено по 7-нм техпроцессу TSMC N7+, который использует фотолитографию в «жестком» ультрафиолете (extreme ultraviolet lithography, EUV). Следующим этапом в дорожной карте AMD является выпуск 5-нм серверных процессоров EPYC под кодовым названием Genoa, которые основаны на микроархитектуре Zen4. Первые процессоры Zen4 должны появиться в 2022 году, но процесс может ускориться, появившаяся информация говорит о готовности первых опытных образцов Zen4.

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Запуск производственных линий 5-нм TSMC состоится в этом году. Доля AMD в общем объеме заказов TSMC значительно возрастает, стремясь обогнать крупнейшего заказчика в лице Apple. Все это может положительно повлиять на изменение планов по выпуску продукции AMD на мощностях TSMC.

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Компания AMD уже должна была завершить подготовку и проверку процессоров Zen3. Скорей всего, так и есть, поскольку появились сообщения о работе компании над производством образцов процессоров Zen4 и, по некоторой информации, первые образцы уже изготовлены. Это означает, что дизайн кристалла Zen4 завершен и фаза tape out пройдена.

Подробные спецификации 5-нм чипа Zen4 неизвестны. Площадь чипа составляет около 80 мм2, что на 10% больше, чем у текущего 7-нм чипа Zen2 площадью 74 мм2. TSMC утверждала, что в 5-нм техпроцессе плотность транзисторов может быть увеличена на 80%, по сравнению с 7-нм техпроцессом. Таким образом, 5-нм чиплет Zen4 сможет вместить 16 и более процессорных ядер, по 8 ядер на кластер, что в два раза больше чем в Zen2.

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Конечно, это только догадки, количество ядер зависит от дизайна архитектуры, который остается в секрете. Теоретически вероятность удвоения количества ядер достаточно высока. Таким образом, AMD сможет уместить в процессорах EPYC поколения Genoa 128 ядер — это вполне реально. С функцией многопоточности (Simultaneous Multithreading, SMT) серверные процессоры смогут обрабатывать до 256 потоков одновременно. Однако существует информация о работе компании над следующим поколением SMT, в котором одно ядро сможет обрабатывать одновременно до 4 потоков. По прогнозам появление 4-поточного SMT должно состояться в Zen4 (снова магия чисел). Если это действительно так, то 128-ядерный EPYC сможет обрабатывать до 512 потоков одновременно. Звучит невероятно, остается ждать официального анонса.

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