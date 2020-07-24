Samsung опровергла информацию о задержках в подготовке 5-нм производственных линий
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Корейский гигант Samsung Electronics ведет борьбу с тайваньской компанией TSMC, пытаясь как можно быстрее запустить производство на базе 5-нм техпроцесса. Компания Samsung сталкивается с различными трудностями и на данный момент, по оценкам экспертов, отстает в графике внедрения новых производственных мощностей от TSMC. Неудачи Samsung могут лишить ее крупного заказчика в лице Qualcomm.
Тайваньское новостное IT-агентство Digitimes сообщало, что подготовка 5-нм производственных линий Samsung Electronics, которые необходимы для флагманских чипов нового поколения Qualcomm Snapdragon 875G и чипов 735G среднего класса, задерживается. Фотолитографическое оборудование EUV для 5-нм производственной линии должно было быть подготовлено к концу июня, но, по некоторой информации, процесс до сих пор находится на ранней стадии.
Если отчет верен, то Samsung не сможет достигнуть требуемых объемов производства 5-нм продукции в ближайшее время. Это серьезно нарушит стратегию компании по расширению полупроводникового производства, а также снизит шансы на дальнейшее сотрудничество с Qualcomm. Промедление в запуске производственных линий может привести к нарушению графика выпуска продукции и переносу производства 5-нм продуктов на следующий год. Это нарушит планы Qualcomm по выпуску мобильных чипов Snapdragon 875G и 735G, и вынудит компанию рассмотреть возможность продления сотрудничества с TSMC, которая производит чипы Qualcomm на данный момент и не испытывает никаких проблем с производством 5-нм чипов Apple A14 Bionic для смартфонов iPhone 12, появление которых запланировано на сентябрь.
Ответ Samsung Electronics на публикацию Digitimes не заставил себя долго ждать. Как сообщает новостной портал joseilbo, корейская компания заявила, что отчет агентства совершенно необоснован и не соответствует действительности. Подготовка производства идет по плану, и линии будут запущены в срок.
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