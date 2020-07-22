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Знали ли вы, что любой желающий может посетить офис компании CD Projekt и узнать в какой обстановке работают сотрудники студии, создавшие замечательную серию игр «Ведьмак» и работающие над долгожданной и амбициозной игрой Cyberpunk 2077. Виртуальный тур по офису CD Projekt RED доступен для всех в любое время суток.

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Все что вам нужно сделать — это посетить офис компании в Варшаве по адресу Ягеллонская (польск. Jagiellońska) улица, 74. В этом вам поможет сервис «Карты Google». В картах размещен богатый виртуальный тур по офису CD Projekt. Осмотрите офис компании, посетите различные комнаты, оцените рабочее место звукорежиссера, осмотрите игровые арты на стенах и конференц-залы, а также рабочие пространства.

На входе перед посетителями предстанут различные награды, которые получила студия, обложки журналов, на которых фигурирует «Ведьмак» от CD Projekt RED и статуя Геральта, готовящегося нанести решающий удар полуденнице. Множество мониторов демонстрируют различные иллюстрации из вселенной игр «Ведьмак. Также в некоторых залах можно найти различные предметы из игры, например, одну из комнат украшают мечи Геральта. Фанаты смогут найти множество интересных деталей, декоративных элементов и предметов из The Witcher, которые скрывает студия.

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«Уже более 20 лет CD Projekt ведет свою деятельность из офисов, расположенных в зданиях на Ягеллонской, 74. Здесь мы воплотили в жизнь удивительные миры и приключения и инвестировали в инфраструктуру, позволяющую нам создавать великолепные игры. Это то место, где мы пустили свои корни как компания, и где мы хотим продолжать расти и двигаться вперед. Но мы хотим сделать это на наших условиях — сделав это место штаб-квартирой компании, которую мы можем без ограничений адаптировать к нашим потребностям и видению ее владельцев», — рассказывал Адам Кичиньский (польск. Adam Kiciński), генеральный директор CD Projekt, в своем интервью после выкупа площадей комплекса на Ягеллонской улице в 2019 году.

В настоящее время CD Projekt RED усердно работает над тем, чтобы подготовить Cyberpunk 2077 к ноябрьской дате релиза. Возможно, нас ждет очередной хит от польской студии. Если Cyberpunk 2077 обретет такой же успех, как и «Ведьмак», студию однозначно придется расширять для размещения новых наград.