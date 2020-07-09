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AMD Ryzen 5 3600 обнаружен в коробках от гибридных процессоров Ryzen 3

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Источник изображения: HKEPC Facebook

Компания AMD продолжает завоевывать рынок процессоров, предлагая лучшие решения в серверном, настольном и мобильном сегментах. Продукция AMD получает только хвалебные отзывы, а по заверениям главы компании, Ryzen — это лучшее, что может случиться с вами и вашим компьютером. Модульная конструкция, большое количество ядер и производительная микроархитектура Zen2, все это делает процессоры особенными, оптимальными для решения любых задач, что признается ведущими международными экспертами.

Источник изображения: HKEPC Facebook

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Похоже, что инструкция «Продать за 30 секунд» уже начинает действовать. Процессоры AMD продаются так хорошо, что компания не успевает печатать коробки. Приходится использовать те, что остались от менее популярных моделей. В Китае обнаружили целую партию Ryzen 5 3600, упакованную в коробки от APU Ryzen 3. Покупатели сразу не догадались в чем подвох. Некоторые думали, что это очередной обновленный процессор 3000-серии, выпущенный в преддверии скорого появления на рынке гибридных процессоров AMD Renoir. Однако выяснилось, что это обычный Ryzen 5 3600, о чем говорит наклейка на коробке. Нужно не терять бдительность, мало ли какие сюрпризы могут ожидать вас при покупке процессоров AMD.

Источник изображений: HKEPC Facebook
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