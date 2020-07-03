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GTA Online празднует «День независимости» с двойными наградами, скидками на праздничное снаряжение, разнообразные транспортные средства, недвижимость и многое другое. В течение недели вы можете получить специальные награды бизнес-войн, денежные награды и уникальные внутриигровые предметы, приуроченные к праздничному событию. Со 2 по 8 июля 50% скидки действуют на целый ряд транспортных средств, включая автомобили, вертолеты, яхты и множество праздничных предметов для вашего персонажа. Скидки до 70% действуют на недвижимость — приобретайте новые бункеры, ангары, дома и предметы для их обустройства.

На праздничной неделе для всех игроков действует двойное вознаграждение в игровых режимах на ракетной базе: «Джаггернаут», «Каждый патрон на счету», «Маньяк» и других. А для любителей внутриигрового казино подготовлены новые ценные призы.

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При этом игроки GTA Online, оформившие подписку Twitch Prime, и привязавшие аккаунт Twitch к Rockstar Social Club, в период празднования могут не беспокоиться о нехватке средств — их ждут бонусы по $200000, которые позволят в период до 29 июля заработать внутриигровой $1000000.

Подписчики PlayStation Plus на особых условиях получают до 5 августа $1000000 на свой игровой счет в Мейз-Банке. Деньги придут на счет в течение 72 часов после входа в игру. Мало? С PlayStation Plus игроки смогут зарабатывать по $1000000 каждый месяц до выхода улучшенной версии GTA Online следующего поколения для PlayStation 5.