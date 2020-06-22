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В середине июня компания Huawei опубликовала официальный список глобальных устройств, которые в июне получат обновление оболочек EMUI и Magic UI до версий 10.1 и 3.1 соответственно. В список вошли 18 смартфонов и 2 планшетных компьютера Huawei. Большинство устройств из списка уже начали получать обновление в различных регионах по всему миру, но одно из них стало исключением — это смартфон Huawei Nova 5T.

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Смартфон Huawei Nova 5T был выпущен в сентябре 2019 года. Это отличное устройство среднего класса на мощной платформе, включающей 7-нм чип Huawei Kirin 980, объединяющий 8 процессорных ядер (2x2,6 ГГц Cortex-A76 + 2x1,92 ГГц Cortex-A76 + 4x1,8 ГГц Cortex-A55) и графическое ядро Mali-G76 с 10 вычислительными блоками. Huawei Nova 5T поставляется в версиях с 8 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон оснащен большим 6,26-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1080x2340 пикселей и работает от аккумулятора 3750 мАч. На задней панели Huawei Nova 5T установлена квадро-камера с основным модулем на 48-мегапикселей, фронтальная камера имеет разрешение 32-мегапикселя.

На данный момент Huawei Nova 5T только начал получать обновление до EMUI 10.1 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обновление выпускается под номером 10.1.0.221 и весит 4,71 ГБ. В других регионах обновление недоступно и на данный момент нет информации о начале его распространения. С большой вероятностью глобальные модели Huawei Nova 5T не получат обновление в июне, ориентировочно сроки переносятся на середину-конец июля.