Не все смартфоны из июньского плана обновления Huawei получат EMUI 10.1 в срок
В середине июня компания Huawei опубликовала официальный список глобальных устройств, которые в июне получат обновление оболочек EMUI и Magic UI до версий 10.1 и 3.1 соответственно. В список вошли 18 смартфонов и 2 планшетных компьютера Huawei. Большинство устройств из списка уже начали получать обновление в различных регионах по всему миру, но одно из них стало исключением — это смартфон Huawei Nova 5T.
На данный момент Huawei Nova 5T только начал получать обновление до EMUI 10.1 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обновление выпускается под номером 10.1.0.221 и весит 4,71 ГБ. В других регионах обновление недоступно и на данный момент нет информации о начале его распространения. С большой вероятностью глобальные модели Huawei Nova 5T не получат обновление в июне, ориентировочно сроки переносятся на середину-конец июля.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила