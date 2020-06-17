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Huawei представила официальный список глобальных устройств, которые обновятся до EMUI 10.1 в июне

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Источник изображения: huawei.com

 

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Компания Huawei опубликовала новый, глобальный график обновления фирменной оболочки своих устройств Emotion UI до версии 10.1. Это официальная информация, которая была представлена Huawei на сайте глобального сообщества. Список глобальных устройств, обновление которых произойдет в июне, включает смартфоны Huawei и Honor, а также планшеты Huawei MatePad Pro и MediaPad.

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Компания подчеркивает, что EMUI 10.1 принесет инновационные функции, которые позволят реализовать совместную работу между устройствами на недостижимом ранее уровне. Экосистема программного обеспечения реализует взаимосвязанность нескольких устройств, так что они работают вместе как одно суперустройство, предлагая гибкость и удобство в решении различных задач. В рамках этой экосистемы компания Huawei представила и новые функции, такие как Huawei MeeTime и Multi-Window, а также расширила уже существующие возможности взаимодействия устройств. Пользователи также заметят значительные изменения в структуре интерфейса, улучшения в производительности и безопасности.

  • Huawei MeeTime — это мощное приложение для видео-звонков. Среди его многочисленных возможностей передача видео в формате FullHD, технология распознавания лиц, алгоритм Super Resolution. Возможность трансляции изображения с экрана устройства и множество других функций.
  • Функция Always-On-Display (AOD) в EMUI 10.1 позволит выводить на экран трехмерные изображения. А обновленные анимации и эффекты освежили оболочку, позволяя получить еще большее удовольствие от использования устройства.
  • Huawei Share облегчит передачу файлов между устройствами, включая смартфоны, персональные компьютеры, интеллектуальные колонки, планшеты и многое другое.
  • Multi-Screen Collaboration расширит границы взаимодействия между смартфонами и ноутбуками Huawei, оба устройства могут использоваться на одном экране. EMUI 10.1 предоставляет расширенные возможности для этого приложения, такие как прием аудио или видеозвонков на ПК, использование приложений ПК для открытия файлов и гиперссылок на смартфоне или даже использование сотовой связи через Интернет на ПК.

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Стоит отметить, что некоторые модели из приведенного списка уже начали получать обновление не только в Европе, но и в России, поэтому, если вы видите свое устройство в списке, проверьте наличие обновлений через приложение поддержки Huawei.

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