Оперативная память Crucial покорила 6068 МГц на mini-ITX AMD B550 материнской плате от Asus
Выход материнских плат Intel на базе чипсета Z490 позволил установить ряд мировых рекордов разгона. Среди них рекорд разгона оперативной памяти, который был установлен шведским оверклокером Elmor. Ему удалось разогнать модуль G.SKILL Trident Z Royal F4-4000C18-8GTRG до эффективной частоты 6600 МГц. Первые результаты новых материнских плат AMD, основанных на наборе системной логики B550, показывают, что компания идет по пятам за конкурентом и ей вполне по силам установить новые рекорды.
Энтузиаст, скрывающийся под псевдонимом bianbao, смог разогнать планку памяти Crucial BLM8G51C19U4B.M8FN1, основанную на чипах Micron, до эффективной частоты 6068 МГц. В этом ему помогла материнская плата Asus ROG STRIX B550-I GAMING формата mini-ITX! Стоит отметить, что Elmor также использовал материнскую плату от Asus — ROG Maximus XII APEX, по сравнению с mini-ITX ROG STRIX B550-I GAMING, это настоящий монстр.
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Достигнутый bianbao результат немного лучше, чем предыдущий рекорд разгона, установленный в 2019 году с модулем Crucial Ballistix Elite 4000. Тогда на материнской плате Asus X570 ROG Crosshair VIII Impact удалось успешно разогнать память до эффективной частоты 6028 МГц.
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