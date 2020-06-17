Шестой частью Battlefield может стать продолжение Hardline, анонс возможен на онлайн конференции EA Play Live 2020
рекламаЧасть запланированных презентаций уже раскрыл Джефф Граб (англ. Jeff Grubb), редактор известного портала VentureBeat, который опубликовал в своем twitter @JeffGrubb план события. В соответствии с планом мероприятие будет разделено на следующие части:
- показ игрового процесса Star Wars: Squadrons.
- Fight Island! Возможно намек на новую часть UFC.
- F*ck the Oscars! анонс новой игры от студии Hazelight, создавшей такие игры как A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons. Эту часть мероприятия официально подтвердил руководитель студии Юсеф Фарес (англ. Josef Fares).
- Завершающую часть Джефф Граб не раскрыл, намекнув только, что ее название начинается с латинской буквы H.
Участники обсуждения предположили, что это будет ремастер трилогии Mass Effect, но Джефф Граб уже ранее заявлял, что Mass Effect с большой вероятностью не будет представлен на EA Play 2020. Удивительно, но немногие вспомнили про следующую часть Battlefield. На данный момент известно, что официальный журнал PlayStation в Великобритании PlayStation Magazine UK планирует раскрыть подробности о Battlefield 6 в своем свежем июньском номере, выход которого намечен на 30 июня. Поэтому лучше момента для анонса новой части франшизы не найти, да и как можно не представить один из самых популярных проектов на своей же онлайн-конференции, проходящей раз в год. С другой стороны очевидно, что звезда мероприятия — это новый Star Wars. Возможно EA не захочет демонстрировать два крупных проекта на одном мероприятии. Но что-же скрывается за буквой H? Hardline — самое банальное предположение. Новая часть Battlefield станет продолжением Hardline? Верится с трудом, учитывая низкую популярность оригинальной игры. Однако это соответствует информации о том, что новая Battlefield будет развиваться в современном сеттинге. Увидим 19 июня.
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