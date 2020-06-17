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Шестой частью Battlefield может стать продолжение Hardline, анонс возможен на онлайн конференции EA Play Live 2020

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Источник изображения: ea.com/ea-play-live

 

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Крупнейшее событие, посвященное новым играм Electronic Arts — EA Play 2020, состоится 18 июня в 16:00 по тихоокеанскому времени, соответственно в России событие начнется 19 июня в 2 часа ночи и пройдет в онлайн-режиме. Это будет пятая по счету выставка на которой EA представит свои новые игры, поделится последними новостями и расскажет о разработке будущих проектов.


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Часть запланированных презентаций уже раскрыл Джефф Граб (англ. Jeff Grubb), редактор известного портала VentureBeat, который опубликовал в своем twitter @JeffGrubb план события. В соответствии с планом мероприятие будет разделено на следующие части:

  • показ игрового процесса Star Wars: Squadrons.
  • Fight Island! Возможно намек на новую часть UFC.
  • F*ck the Oscars! анонс новой игры от студии Hazelight, создавшей такие игры как A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons. Эту часть мероприятия официально подтвердил руководитель студии Юсеф Фарес (англ. Josef Fares).
  • Завершающую часть Джефф Граб не раскрыл, намекнув только, что ее название начинается с латинской буквы H.

Участники обсуждения предположили, что это будет ремастер трилогии Mass Effect, но Джефф Граб уже ранее заявлял, что Mass Effect с большой вероятностью не будет представлен на EA Play 2020. Удивительно, но немногие вспомнили про следующую часть Battlefield. На данный момент известно, что официальный журнал PlayStation в Великобритании PlayStation Magazine UK  планирует раскрыть подробности о Battlefield 6 в своем свежем июньском номере, выход которого намечен на 30 июня. Поэтому лучше момента для анонса новой части франшизы не найти, да и как можно не представить один из самых популярных проектов на своей же онлайн-конференции, проходящей раз в год. С другой стороны очевидно, что звезда мероприятия — это новый Star Wars. Возможно EA не захочет демонстрировать два крупных проекта на одном мероприятии. Но что-же скрывается за буквой H? Hardline — самое банальное предположение. Новая часть Battlefield станет продолжением Hardline? Верится с трудом, учитывая низкую популярность оригинальной игры. Однако это соответствует информации о том, что новая Battlefield будет развиваться в современном сеттинге. Увидим 19 июня.

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