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Студия DICE ранее объявила о том, что Battlefield V получит последнее обновление этим летом. Точно неизвестно, какие изменения и нововведения будет содержать финальное обновление. Подробности ограничиваются только тем, что Battlefield V получит новую карту «Ливия», большое количество нового оружия и опций. Также стало известно, что DICE не будет готовить для последнего обновления новую сюжетную главу.

В мае DICE сообщали, что новая часть Battlefield появится в 2021 году. Студия сосредоточена на разработке новой части и ждет полноценного запуска консолей нового поколения PS5 и Xbox Series X. Позже появилась информация о том, что разработка новой Battlefield идет полным ходом и студия достигла значительного прогресса.

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Фанатам Battlefield не пришлось долго ждать свежих новостей. Портал mp1st.com сообщает, что в выпуске №176 журнала PlayStation Magazine UK есть раздел на две страницы, посвященный играм для PS5, и в нем упоминается Battlefield 6. В заметке сказано, что в следующем выпуске будет раскрыта дополнительная информация о следующей части знаменитой франшизы. Если это правда, то можно ожидать, что EA или DICE анонсируют новую игру очень скоро. Новый выпуск PlayStation Magazine №177 должен появиться 30 июня.

Сложно представить, каких масштабов может достичь новая часть Battlefield с возможностями консолей нового поколения. Последние части франшизы были грандиозными и при этом с некоторыми ограничениями могли успешно запускаться на PS4 и Xbox One. Технически новые консоли далеко ушли вперед от предыдущего поколения. Вычислительная мощность современных компонентов значительно возросла, позволит ли это реализовать еще большие карты с еще большим количеством игроков, узнаем уже скоро.