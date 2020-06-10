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События Battlefield 6 будут развиваться в современности — игра будет похожа на 3 часть франшизы

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Новая часть знаменитой серии Battlefield находится в активной разработке. Основная работа ведется в студии DICE, которая является главным разработчиком всех игр серии Battlefield. Последнее обновление для Battlefield V уже доступно и теперь еще большая часть команды может полноценно сосредоточиться на разработке 6 части, выход которой запланирован на 2021 год.

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Студия не раскрывает никаких подробностей о Battlefield 6 и не делает никаких анонсов. Но в конце мая официальный журнал PlayStation в Великобритании PlayStation Magazine UK опубликовал список горячих анонсов июньского номера. В этом списке присутствует Battlefield 6, а значит EA или DICE должны раскрыть первые подробности о новой части Battlefield уже в конце июня — новый номер выходит 30 числа. А поскольку эта дата становится все ближе, информация начинает просачиваться через стены студии и оказываться в руках инсайдеров, которые в свою очередь понемногу делятся ей с игровым сообществом.

Источник изображения: twitter @_TomHenderson_

 

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Том Хендерсон (англ. Tom Henderson), достаточно надежный инсайдер ранее точно раскрывший множество подробностей об играх серии Call of Duty до их анонса, прокомментировал запись одного из пользователей  в twitter, в которой тот ностальгировал по Battlefield 3. «Ты будешь рад в следующем году» — ответил Том Хендерсон, уточнив: «Я просто имел в виду сеттинг и направление следующей игры Battlefield, это не ремастер». А совсем недавно Хендерсон написал в своем twitter @_TomHenderson_:

Следующая часть Battlefield выйдет на консолях как текущего, так и следующего поколений, небольшая команда сформирована для работы над ограниченной версией игры для консолей текущего поколения. Это объясняет прекращение поддержки Battlefield V.

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Разные версии требуются из-за разницы в технологиях между консолями текущего и следующего поколения — но на данный момент я не знаю, что именно влечет за собой «версия с ограниченной функциональностью».

Источник изображения: twitter @_TomHenderson_

 

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Информацию о том, что события Battlefield 6 будут развиваться в современности, подтвердил и Джефф Граб (англ. Jeff Grubb), журналист портала VentureBeat.

Источник изображения: twitter @JeffGrubb

 

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Последние две игры серии Battlefield основывались на событиях Первой и Второй мировой войны. За 4 года игрокам несколько наскучил сеттинг, развивающийся в первой половине 20 века. Настало время освежить серию и вернуться к современности. Это даст больше возможностей для насыщения Battlefield 6 интересным контентом: современной техникой и арсеналом, более широкими возможностями кастомизации оружия. В свою очередь это позволит сделать игровой процесс более разнообразным, а возможности консолей нового поколения позволят сделать сражения масштабнее и зрелищнее. Однако разработка адаптированной Battlefield 6 для консолей текущего поколения наталкивает на мысль, что новая часть станет переходным продуктом и вскоре мы увидим Battlefield 7, который уже действительно может оказаться инновационным.

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