События Battlefield 6 будут развиваться в современности — игра будет похожа на 3 часть франшизы
Новая часть знаменитой серии Battlefield находится в активной разработке. Основная работа ведется в студии DICE, которая является главным разработчиком всех игр серии Battlefield. Последнее обновление для Battlefield V уже доступно и теперь еще большая часть команды может полноценно сосредоточиться на разработке 6 части, выход которой запланирован на 2021 год.
рекламаТом Хендерсон (англ. Tom Henderson), достаточно надежный инсайдер ранее точно раскрывший множество подробностей об играх серии Call of Duty до их анонса, прокомментировал запись одного из пользователей в twitter, в которой тот ностальгировал по Battlefield 3. «Ты будешь рад в следующем году» — ответил Том Хендерсон, уточнив: «Я просто имел в виду сеттинг и направление следующей игры Battlefield, это не ремастер». А совсем недавно Хендерсон написал в своем twitter @_TomHenderson_:
Следующая часть Battlefield выйдет на консолях как текущего, так и следующего поколений, небольшая команда сформирована для работы над ограниченной версией игры для консолей текущего поколения. Это объясняет прекращение поддержки Battlefield V.
рекламаРазные версии требуются из-за разницы в технологиях между консолями текущего и следующего поколения — но на данный момент я не знаю, что именно влечет за собой «версия с ограниченной функциональностью».
рекламаИнформацию о том, что события Battlefield 6 будут развиваться в современности, подтвердил и Джефф Граб (англ. Jeff Grubb), журналист портала VentureBeat.
рекламаПоследние две игры серии Battlefield основывались на событиях Первой и Второй мировой войны. За 4 года игрокам несколько наскучил сеттинг, развивающийся в первой половине 20 века. Настало время освежить серию и вернуться к современности. Это даст больше возможностей для насыщения Battlefield 6 интересным контентом: современной техникой и арсеналом, более широкими возможностями кастомизации оружия. В свою очередь это позволит сделать игровой процесс более разнообразным, а возможности консолей нового поколения позволят сделать сражения масштабнее и зрелищнее. Однако разработка адаптированной Battlefield 6 для консолей текущего поколения наталкивает на мысль, что новая часть станет переходным продуктом и вскоре мы увидим Battlefield 7, который уже действительно может оказаться инновационным.
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