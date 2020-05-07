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AMD может внедрить одноядерную четырехпоточную технологию SMT4 в процессоры Zen 4

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Китайский компьютерный портал HKEPC сообщает, что компания AMD все-таки планирует реализовать одноядерную четырехпоточную технологию SMT4 в своих процессорах. В прошлом году AMD официально выпустила 7-нм процессоры Zen 2. Вершину линейки разделили 64-ядерные процессоры второго поколения EPYC и Ryzen Threadripper. После выхода процессора 3990X появилась информация, что AMD намерена использовать одноядерную четырехпоточную технологию SMT4 в архитектуре Zen 3, но впоследствии эти слухи были опровергнуты.

Согласно плану AMD, архитектура Zen 3 готова. Было подтверждено, что процессоры на новой архитектуре будут официально выпущены в конце этого года. Архитектура Zen 4, которая станет основой серверных процессоров EPYC четвертого поколения, все еще находится в разработке.

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Последние новости сообщают, что AMD намерена внедрить четырехпоточную технологию SMT4 в процессоры, но она появится в следующем поколении архитектуры Zen 4. Неподтвержденный план развития процессоров AMD показывает, что компания планирует реализовать поддержку технологии SMT4 в процессорах Zen 4 «Genoa». Если SMT4 действительно будет реализован, то 64-ядерный процессор EPYC может получить 256 потоков. В настоящее время процессоры AMD используют одноядерную двухпоточную технологию SMT2, и прирост производительности составляет около 20-30%.

Источник изображения: hkepc.com

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Приведенная выше информация является предположением и подлинность изображений не была подтверждена. О том, будет ли использоваться четырехпоточный SMT, не будет объявлено, пока AMD официально не выпустит Zen 4 в 2022 году.

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