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Intel Core i9-10900K на частоте 5,1 ГГц прогрел материнские платы свыше 90 градусов, потребляя до 350 Вт

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На вчерашней онлайн пресс-конференции компания MSI представила новую линейку материнских плат LGA 1200, основанных на новейшем чипсете Z490 от Intel. Процессоры Intel Comet Lake-S будут отличаться горячим нравом и повышенным энергопотреблением. Компания так и не перевела производство на более тонкий техпроцесс — вся новая линейка основана на 14-нм кристаллах. Завышенное энергопотребление требует от производителей материнских плат разработки соответствующих подсистем питания с достаточным охлаждением. Компания MSI внедрила в свои продукты линейки Master The Game (MEG) принудительную вентиляцию зоны VRM с выдувом горячего воздуха через панель ввода-вывода, кроме этого подсистема питания охлаждается массивными радиаторами.


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Во время презентации на мгновение появился слайд с результатами внутреннего тестирования компании температурного режима материнских плат Z490 MEG ACE и Gaming Edge WI-FI при работе с процессором Core i9-10900K. Нагрузка на процессор создавалась тестовым пакетом Cinebench R20 без задействования AVX инструкций. Охлаждался процессор AIO системой Corsair H115i.

В номинальном режиме работы максимальная температура транзисторов материнских плат составила 69,5 °C и 73,5 °C, а на задней поверхности текстолита наблюдались температуры 67 °C и 76 °C для MEG ACE и Gaming Edge соответственно.

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Фиксация множителя процессора на значении 51 и повышение напряжения до 1.35 В увеличило максимальные температуры VRM до 77,5 °C и 86,5 °C, температуры на задней поверхности текстолита до 76 °C и 94 °C. Охлаждение Z490 MEG ACE справилось лучше на 10…18 °C.

MSI Z490 MEG ACE (справа) MSI Z490 Gaming Edge Wi-Fi (слева)
Источник изображения: msi.com

 

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Отдельного внимания достойно энергопотребление Core i9-10900K, которое составило 276…280 Вт в номинальном режиме работы, и 347…342 Вт на фиксированной частоте 5100 МГц. И это 10-ядерный процессор, тестировавшийся без AVX.

Источник изображения: MSI Gaming YouTube

 

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intel intel 10th gen intel core i9-10900k
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Blackengine
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Space Voyageur
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Неплохо бы для начала предоставить пруфы, что в новом яблочном ящике плохая система охлаждения. А то слышно от тебя слышно сплошной трёп, мол, якобы она плохая и всё тут.
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