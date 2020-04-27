Samsung начинает продажи недорогого смартфона Galaxy J2 Core 2020
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Samsung выпустила обновленную версию бюджетного смартфона Galaxy J2 Core 2020. Новинка мало чем отличается от предшественника 2018 года — это все тот же недорогой смартфон с 5 дюймовым qHD PLS TFT LCD дисплеем, основанный на чипе Samsung Exynos 7570 с четырьмя ядрами Cortex-A53 1,4 ГГц, выполненными по 14-нм техпроцессу, и графикой Mali-T720. Не изменился и объем оперативной памяти, который составляет 1 ГБ, а вот объем встроенного флэш-накопителя увеличился с 8 до 16 ГБ, при этом смартфон поддерживает установку карт памяти microSD объемом до 256 ГБ. Работу смартфона поддерживает аккумулятор на 2600 мАч, производитель заверяет, что аккумулятора хватит на 14 часов серфинга в интернете через мобильную сеть LTE. Аккумулятор выполнен съемным. Операционная система устройства — облегченная версия Android 8, Oreo Go.
рекламаНедорогой смартфон Galaxy J2 Core 2020 предлагает две камеры: основную на 8 МП с автофокусом, вспышкой и возможностью записи видео в разрешении FHD@30FPS и фронтальную камеру на 5 МП без автофокуса.
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Продажи смартфона, на данный момент, начались в Индии по цене 6299 рупий, что эквивалентно 6173 рублям, высока вероятность скорого появления модели и на российском рынке. Достаточно высокая цена для аппарата, который по своим техническим характеристикам подойдет только как запасной телефон. Конкурировать Galaxy J2 Core 2020 с множеством китайских смартфонов будет очень сложно.
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