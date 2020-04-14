Дата выхода OnePlus 8 будет объявлена сегодня на онлайн-трансляции компании
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Смартфоны OnePlus 8 готовы к анонсу. Китайская компания организует глобальную трансляцию на которой будут презентованы два новых смартфона серии, информация о их технических характеристиках и ценах, а также будет озвучена официальная дата выхода OnePlus 8 Pro и OnePlus 8. Если верить слухам, смартфоны OnePlus 8 будут оснащаться процессорами Qualcomm Snapdragon 865 и поддерживать пятое поколение мобильной связи 5G. Дисплеи обоих моделей будут поддерживать частоту обновления 120 Гц. В старшей модели ожидается камера с четырьмя объективами, в младшей с тремя.
рекламаТелефоны будут использовать память LPDDR5, что обеспечит более высокую скорость передачи при одновременном снижении энергопотребления. Скорости передачи данных могут достигать6400 Мбит/с при пропускной способности до 51,2 ГБ/с. А энергопотребление LPDDR5 на 45 % ниже по сравнению с предыдущим поколением LPDDR4.
Прямая трансляция мероприятия начнется сегодня в 18:00 по московскому времени на официальном сайте компании OnePlus, а также на сервисе YouTube.
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Стоимость OnePlus 8 Pro ожидается на уровне от 919 до 929 € для конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 128 ГБ, а модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем может стоить около 1000 €.
рекламаГлавный исполнительный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) подтвердил, что телефоны серии OnePlus 8 не будут стоить более 1000 долларов. Таким образом, самый дорогой телефон серии OnePlus 8 будет дешевле, чем базовый вариант Samsung Galaxy S20 5G, стоимость которого начинается от 999,99 $.
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