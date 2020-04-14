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Photo by Laura Ockel on Unsplash

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Распространение COVID-19 продолжает оказывать серьезное влияние на предприятия по всему миру и Samsung не исключение. Компания может быть вынуждена отложить массовое производство компонентов на базе 5-нм техпроцесса. Причиной этого, как сообщает портал sammobile.com со ссылкой на Business Korea, является то, что компания ASML, крупнейший производитель фотолитографических систем для микроэлектронной промышленности, испытывает трудности с экспортом своих технических решений для фотолитографии в глубоком ультрафиолете из Нидерландов в условиях пандемии коронавируса.

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ASML является единственным в мире поставщиком оборудования для производства полупроводников в глубоком ультрафиолете. Поэтому, не только Samsung может пострадать в данной ситуации, TSMC также испытывает трудности, обе компании могут столкнуться с большими потерями из-за задержек в производстве. Но, поскольку TSMC опережает Samsung в освоении 5-нм на своем производстве, на корейского технологического гиганта эта задержка может оказать гораздо более серьезное влияние, способствуя дальнейшему увеличению разрыва между ним и TSMC, а также грозить срыву контрактов на поставку 5-нм компонентов таким корпорациям как Apple и Qualcomm.

В прошлом месяце Samsung объявила о своих планах подготовить линию 5-нм для массового производства к концу июня, компания планирует поставить модули связи 5G X60 для большинства производителей флагманских смартфонов к следующему году, но теперь все это может оказаться под угрозой.