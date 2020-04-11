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источник изображения: in-win.com

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Компания InWin, производитель компьютерных компонентов и аксессуаров, предлагает высокопроизводительные необслуживаемые системы жидкостного охлаждения процессора all-in-one (AIO) SR36 и SR24. Одной из ключевых особенностей данных систем является использование запатентованного моноблока twin-turbine с двумя насосами. Помпы работают параллельно, за счет чего объемный расход жидкости в системе значительно увеличивается по сравнению с традиционными системами. Кроме этого повышается и надежность, если один из насосов выйдет из строя, второй продолжит работать, а LED индикатор на моноблоке оповестит об аварии. Индикатор также сообщит и о других неполадках в системе, например, перегреве.

Системы поставляются в двух вариантах, с радиатором 360 или 240 мм. В комплект входят высокопроизводительные вентиляторы Jupiter AJF120 обеспечивающие высокий расход воздуха при высоком статическом давлении. Воздушный поток составляет 101,5 кубических футов в минуту (CFM), а давление 4,22 мм водного столба при максимальной скорости вращения 2500 оборотов в минуту (RPM).

источник изображений: in-win.com

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Вентиляторы оборудованы синхронизируемой подсветкой LED светодиоды которой способны воспроизводить до 16,8 миллионов цветов. Доступно независимое управление подсветкой с помощью контроллера One-Click, входящего в комплект поставки, или синхронизация с материнской платой.

Также стоит отметить:

дополнительные защелки на коннекторах вентиляторов, обеспечивающие дополнительную надежность соединения;

прочную нейлоновую оплетку шлангов для дополнительной защиты от механических воздействий;

специальный резиновый материал трубок разработан для наименьшего сопротивления потоку жидкости;

применение модульных крепежных рамок, совместимых со всеми современными процессорными разъемами, и не требующих дополнительного инструмента для установки моноблока системы на материнскую плату.

источник изображений: in-win.com