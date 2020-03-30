Компания Silverstone представила компактный и производительный кулер KR03
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рекламаКомпания Silverstone представила новый компактный и тихий процессорный кулер KR03. Новинка обладает башенной конструкцией в которой используются алюминиевые ребра две медные тепловые трубки диаметром 6 мм с прямым контактом. На основании кулера имеются дополнительные ребра для увеличения теплоотвода. Тепловые трубки расположены с некоторым смещением друг относительно друга, а их концы несимметрично расположены относительно основания, такое расположение выбрано инженерами для оптимального обдува поверхности каждой трубки потоком воздуха.
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рекламаКулер комплектуется 92-мм вентилятором с нерегулируемой синей подсветкой. Вентилятор подключается к материнской плате через 3-х контактный разъем (3-pin), максимальная скорость вращения составляет 2000 об/мин, а развиваемый напор и расход воздуха 1,82 мм водного столба и 32.44 кубических футов в минуту соответственно. При этом уровень звукового давления не превышает 23 дБ. В вентиляторе используется гидродинамический подшипник со сроком службы 40000 часов.
Кулер способен охладить процессоры с тепловым пакетом 65 Вт и более мощные модели при наличии эффективной циркуляции воздуха внутри корпуса.
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Размеры кулера с установленным вентилятором составляют 97 125 75 мм, а вес 365 грамм.
Крепление Silverstone KR03 использует системы защелок и поддерживает все современные процессорные разъемы компаний Intel (775/115X/1366) и AMD (AM4/AM3/AM2/FM2/FM1).
Стоимость и дата начала продаж не уточняются.
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