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Польский компьютерный портал PCLab.pl решил выбрать лучший процессорный кулер в ценовом диапазоне до 2000 рублей (ориг. 100 польских злотых). В качестве претендентов на это звание было выбрано 12 моделей от таких производителей как AMD, Be Quiet, Arctic, Cooler Master и SilentiumPC. Им предстояло проявить себя в охлаждении процессора AMD Ryzen 9 3900X, работающего на частоте 4 ГГц при напряжении 1,09 В. Уровень тепловыделения процессора, определенный по программе HWiNFO, составил около 150 Вт. Нагрузка на процессор создавалась утилитой Firestarter, которая, по заверениям разработчиков, способна обеспечить более высокую и стабильную загрузку процессора по сравнению с широко известными LINPACK и Prime95. Интервал нагрузки — 15 минут.

Список моделей, участвовавших в тестировании: AMD Wraith Prism, AMD Wraith Spire, Arctic Freezer 12, Arctic Freezer 34, bequiet! Pure Rock Slim, Cooler Master Hyper 103, Cooler Master Hyper 411R, Cooler Master Hyper T4, Cooler Master Hyper TX3 EVO, SilentiumPC Fera 3, SilentiumPC Spartan 3 LT, SilentiumPC Spartan 3 PRO.

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В результате тестирования один из участников выбыл досрочно, как можно было догадаться, им оказался кулер AMD Wraith Spire, который не смог удержать температуру Ryzen 9 3900X на уровне не превышающем 95 °C (максимальная допустимая температура процессора). Из остальных участников только 4 модели смогли удержать температуры ниже 80 °C — это Cooler Master Hyper T4, Arctic Freezer 34, SilentiumPC Fera 3 и Cooler Master Hyper 103. Средняя температура процессора под AMD Wraith Prism достигла 80,6 °C. Среди лидеров самым тихим оказался Arctic Freezer 34 создающий уровень шума не превышающий 37,2 дБ.

Стоимость лидеров тестирования в РФ, в соответствии с информацией сервиса Яндекс Маркет на момент публикации, составляет:

Cooler Master Hyper T4 — 1985 ₽;

Arctic Freezer 34 — 2602 ₽;

SilentiumPC Fera 3 — 2340 ₽;

Cooler Master Hyper 103 — 1750 ₽.

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Жаль, но цены выходят за изначально установленные пределы, что может быть связано с нестабильностью курса валют, однако, вполне возможно, что указанные модели можно найти и по более низкой цене, чем та которая указана на Маркете.

В заключение авторы приводят распределение мест между участниками тестирования в зависимости от предпочтений пользователя — более высокая производительность или низкий уровень шума, однако при любых приоритетах абсолютным лидером оказывается Arctic Freezer 34, который и удостоился статуса «PCLab rekomendacja 2020». Авторы также хвалят продукт компании Arctic за качественную и относительно простую систему монтажа как самого кулера, так и вентилятора, совместимость с большинством материнских плат и модулей оперативной памяти.

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