Дисплей производства компании TCL CSOT.

Компания MSI анонсировала на выставке ChinaJoy 2026 первый 27-дюймовый монитор с дисплеем OLED, изготовленным методом струйной печати (Inkjet-printed OLED, IJP OLED), сообщает VideoCardz.com. Это монитор PRO MAX OLED 271UPJW12. Дисплей производится компанией TCL CSOT, сочетает диагональ 27 дюймов, разрешение 4K и максимальную частоту обновления 120 Гц. Плотность пикселей 164 PPI.

Источник изображения: MSI

В дисплее используется структура субпикселей RGB stripe, которая, как отмечает MSI, позволяет уменьшить разноцветные паразитные ореолы вокруг текста и элементов интерфейса, заметные на некоторых других OLED-дисплеях. Дисплей охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, заявлена точность цветопередачи Delta E ≤ 2, пиковая яркость 1000 нит, сертификация VESA DisplayHDR True Black 500. Дисплей защищает покрытие с твёрдостью 3H. По данным MSI, обновлённая структура защитного покрытия обеспечивает в 2,5 раза более высокую устойчивость к повреждениям, по сравнению с покрытиями твёрдостью 2H в прошлых моделях.

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Процесс производства дисплеев OLED методом струйной печати предполагает нанесение органических светоизлучающих материалов на подложку с помощью специальных промышленных принтеров. Ранее широкое распространение получил метод вакуумного напыления с использованием металлических трафаретов.

Источник изображения: MSI

Это не первый дисплей TCL CSOT, произведённый методом струйной печати. Ранее компания представила 21,6-дюймовый дисплей с разрешением 4K для профессиональных мониторов и 16-дюймовый дисплей с частотой обновления 240 Гц для ноутбуков, последний используется в ноутбуках Lenovo Legion R9000P.

В мониторе используется обновлённая система OLED Auto Care, в которой появился механизм Data Counting Compensation для анализа каждого субпикселя в реальном времени. На основе собранных данных происходит корректировка рабочих показателей дисплея для предотвращения неравномерного износа. Система работает в фоне незаметно для пользователя.

Источник изображения: TCL

В монитор встроен KVM-переключатель, поддерживаются режимы отображения «картинка в картинке» PIP (Picture In Picture) и «картинка рядом с картинкой» PIB (Picture By Picture). В числе портов один USB-C мощностью 15 Вт. Среди прочего отмечается наличие полностью регулируемой подставки, возможность настройки отдельно для режимов SDR и HDR.

Подробные характеристики монитора не разглашаются, цена и дата выпуска неизвестны.