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molexandr
Thunderobot выпустила игровой монитор JQ27F360L-GT с дисплеем Fast IPS QHD 360 Гц
Дисплей поддерживает технологию круговой поляризации для защиты глаз.
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Компания Thunderobot выпустила 27-дюймовый игровой монитор JQ27F360L-GT с дисплеем Fast IPS разрешением 2560 на 1440 пикселей и технологией круговой поляризации для защиты глаз, сообщает ITHome. Максимальная частота обновления составляет 360 Гц, время отклика между оттенками серого 1 мс. Дисплей охватывает 99% цветового пространства sRGB и 95% пространства DCI-P3, поддерживает 8-битную глубину цвета и HDR с пиковой яркостью 400 нит.

Источник изображения: Thunderobot, ITHome (и далее)

Среди прочего отмечается наличие режима MPRT, поддержка адаптивной синхронизации Adaptive-Sync и одновременный вывод изображения с нескольких источников в режимах «картинка в картинке» PIP (Picture In Picture) и «картинка рядом с картинкой» PIB (Picture By Picture). Монитор оснащается  двумя портами HDMI 2.1 и двумя портами DisplayPort 1.4, предусмотрен аудиовыход 3,5 мм.

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Комплектная подставка позволяет регулировать высоту расположения дисплея в диапазоне 100 мм, наклонять, вращать и поворачивать дисплей. В корпус встроен скрытый крючок для наушников.

#мониторы #thunderobot
Источник: ithome.com
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