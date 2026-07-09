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molexandr
В ASUS показали разгон DDR5 с чипами CXMT до скорости 8400 МТ/с на материнской плате AMD B850
Похоже, чипы от китайского производителя обладают отличным разгонным потенциалом.
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Представители подразделения ASUS в Китае опубликовали в социальных сетях результаты тестирования модулей оперативной памяти DDR5 с чипами производства китайской компании Changxin Memory Technologies (CXMT), сообщает VideoCardz.com. Судя по представленным данным, специалистам удалось повысить скорость работы памяти до 8400 МТ/с на оптимизированной для разгона материнской плате с чипсетом AMD B850.

Источник изображения: ASUS, bilibili

Тестирование проводилось на материнской плате ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7 W с модулями памяти от компаний KingBank и Lexar. Наибольшая скорость покорилась двум модулям KingBank DDR5-6000 по 24 ГБ, их удалось разогнать до 8400 МТ/с при задержках CL42. Стабильность проверили в MemtestPro. Комплект DDR5-7600 с двумя модулями по 16 ГБ из серии THOR RGB от компании Lexar разогнали до 8200 МТ/с при задержках CL44, а комплект DDR5-7200 — до 8000 МТ/с при задержках CL40.

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Результаты получены с UEFI BIOS версии 1686. Прошивка уже доступна публично на глобальном сайте ASUS, однако список совместимых модулей оперативной памяти пока не обновлён.

Вчера сообщалось о подготовке компанией Lexar комплектов DDR5 в серии THOR II RGB со скоростью 7200…7600 МТ/с, а в начале недели появились новости о работе компании MSI над оптимизацией UEFI BIOS своих материнских плат с чипсетами AMD для повышения стабильности модулей DDR5 с чипами CXMT.

#asus #ddr5 #оперативная память #cxmt
Источник: videocardz.com
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