Намёк, что планы на обновление серии не отменены?

В калькуляторе мощности блоков питания от компании Seasonic появилась неанонсированная видеокарта GeForce RTX 5080 SUPER, сообщает VideoCardz.com. Это может быть намёком на то, что в NVIDIA всё ещё рассматривают возможность выпуска улучшенных игровых видеокарт Blackwell в качестве промежуточного обновления серии.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Согласно первоначальным слухам видеокарты RTX 50 SUPER планировали представить в конце 2025 или начале 2026 года. Ещё в то время видеокарты RTX 5070 Ti SUPER и RTX 5070 SUPER появились в базе данных калькулятора для расчёта мощности блоков питания от компании Seasonic. Позже инсайдеры сообщили, что обновление видеокарт поставили на паузу из-за дефицита памяти — увеличенный объём VRAM должен был стать главным преимуществом моделей SUPER. И только недавно появились новые слухи о презентации трёх моделей RTX 50 SUPER на выставке CES 2027. Теперь в базе данных калькулятора Seasonic появляется RTX 5080 SUPER.

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Значение мощности RTX 5080 SUPER в калькуляторе Seasonic соответствует тому, что ранее называл инсайдер Kopite7kimi. Для видеокарты заявлен TGP (или TDP) 415 Вт. Для RTX 5070 Ti SUPER это 350 Вт, а для RTX 5070 SUPER — 275 Вт. По данным в базе, все три модели могут оснащаться одним разъёмом дополнительного питания 12V-2x6.

Авторы подчёркивают, что видеокарты могли быть добавлены в базу как заполнители, это ничего не подтверждает. С другой стороны, производители блоков питания заблаговременно получают информацию о мощности того или иного оборудования, так что появление RTX 5080 SUPER может быть не случайным.

Если верить прошлым слухам, RTX 5080 SUPER и RTX 5070 Ti SUPER получат по 24 ГБ памяти, а RTX 5070 SUPER — 18 ГБ памяти и небольшую прибавку CUDA-ядер.