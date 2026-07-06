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molexandr
Noctua готовит системы жидкостного охлаждения NL-LC1 в чёрной расцветке chromax.black
Их могут выпустить в конце 2026 года.
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Представители компании Noctua подтвердили в социальных сетях намерения выпустить системы жидкостного охлаждения NL-LC1 в расцветке chromax.black, сообщает VideoCardz.com. Точные сроки не называются, в компании надеются выпустить системы охлаждения в чёрном цвете к концу 2026 года. Однако в публичный план выпуска эти продукты пока не включены.

Источник изображения: Noctua (и далее)

Компания Noctua выпустила системы жидкостного охлаждения NL-LC1 в классической бежево-коричневой расцветке 16 июня. Это первые жидкостные системы охлаждения Noctua. Они доступны с радиаторами типоразмера 240, 360, 420 мм и оснащаются новейшими 120-мм вентиляторами NF-A12x25 G2 или 140-мм NF-A14x25 G2.

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Системы охлаждения основаны на платформе Asetek Emma V2 с доработками от инженеров Noctua, включая дополнительную вибро и шумоизоляцию насоса и охлаждающего блока, совместимость с фирменным вентилятором для обдува околосокетного пространства (в комплект не входит). В США цены начинаются от 219,90 $.

#системы охлаждения #noctua #жидкостное охлаждение
Источник: videocardz.com
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