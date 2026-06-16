Это первые СЖО компании Noctua.

Компания Noctua объявила о начале продаж фирменных систем жидкостного охлаждения NL-LC1, сообщает TechPowerUp. Системы охлаждения основаны на платформе Asetek Emma V2, которую доработали инженеры Noctua: трёхслойная шумоизоляция охлаждающего блока с насосом, демпфер, фирменные вентиляторы. Также предусмотрена возможность выбора одного из трёх профилей управления скоростью вращения насоса, по умолчанию активен режим с упором на тишину, но при необходимости можно перевести насос в сбалансированный или ручной режим управления.

Источник изображения: Noctua (и далее)

Системы охлаждения доступны с радиаторами типоразмера 240 мм (NL-LC1-24), 360 мм (NL-LC1-36) и 420 мм (NL-LC1-42). В комплект входят новые вентиляторы NF-A12x25 G2 или NF-A14x25 G2, настроенные на работу со смещением — скорость вращения вентиляторов немного отличается для того, чтобы исключить появление неприятных акустических эффектов.

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В числе прочих особенностей и преимуществ: возможность установки на охлаждающий блок вентилятора NL-ACF1 для обдува околосокетного пространства (продаётся отдельно); проверенная система креплений SecuFirm2+; термопаста NT-H2 в комплекте.

По информации TechPowerUp, рекомендованная цена систем охлаждения в США начинается от 219,90 $ за младшую модель с 240-мм радиатором. Рекомендованная цена средней модели с 360-мм радиатором составляет 249,90 $. Самая крупная модель с 420-мм радиатором продаётся по цене от 279,90 $. Цена вентилятора NL-ACF1 составляет 19,90 $.