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molexandr
Приложение NVIDIA App и оверлей не оказывают влияние на игровой FPS в отличие от игровых фильтров
Фильтры могут снизить производительность на величину до 10%.
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Авторы издания TechSpot выяснили, что приложение NVIDIA App не оказывает видимого влияния на игровую производительность, когда просто установлено и работает в фоне, однако игровые фильтры могут снижать производительность в играх до 10%, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Тестирование проводилось на системе с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и RTX 2060. Когда приложение NVIDIA App просто работало в фоне и его дополнительные возможности не использовались, ощутимого влияния на производительность авторы издания не выявили. Включение оверлея со статистикой тоже не повлияло на средний игровой FPS. Запись игрового процесса с помощью NVIDIA App снижает производительность в играх на 2…3%.

Источник изображения: TechSpot (и далее)

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Больше всего снизить производительность могут игровые фильтры. Так, в Forza Horizon 6 включение фильтра RTX Dynamic Vibrance снизило среднюю частоту кадров примерно на 2 FPS, ещё большее влияние оказали фильтры цветности, яркости и контрастности — около 5 FPS. Наибольшее влияние на производительность оказал фильтр резкости, снизив частоту кадров на 8 FPS или на 10%. Результаты варьируются от игры к игре, например, в Crimson Desert фильтр резкости Sharpen+ снизил производительность примерно на 5%.

В заключение рецензенты отметили, что само по себе приложение NVIDIA App не влияет на производительность в играх. Пользователям, которые испытывают проблемы с производительностью, необходимо проверить, не включены ли у них игровые фильтры.

#видеокарты #тесты #nvidia app
Источник: videocardz.com
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