Возможно, в Valve готовят поддержку для игрового мини-ПК Steam Machine, который могут выпустить уже в ближайшее время.

Разработчики компании Valve интегрировали бинарные файлы технологии AMD FSR 4 в тестовую версию слоя совместимости Proton Experimental от 22 июня, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на блогера Брэда Линча. В частности, в составе сборки обнаружен файл amdxcffx64.dll, который является частью FSR 4 и используется в таких проектах, как OptiScaler.

Источник изображения: Valve

Хотя в списке изменений информация о внедрении поддержки AMD FSR 4 отсутствует, предполагается, что именно над этим сейчас работают инженеры Valve. Примечательно, что изменения появились после недавнего анонса FSR Upscaling 4.1 для видеокарт RDNA 3 и RDNA 2, а также в преддверии скорого выпуска игрового компьютера Steam Machine, в котором используется видеокарта уровня Radeon RX 7600 с графическим процессором на базе архитектуры RDNA 3.

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Для дискретных видеокарт семейства RDNA 3 релиз AMD FSR Upscaling 4.1 запланирован на начало июля 2026 года. Возможно, Valve готовит соответствующее обновление Proton к этой дате. Не исключено, что и Steam Machine появится в продаже в это же время.