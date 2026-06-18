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molexandr
Технология шифрования памяти TSME больше недоступна на потребительских процессорах AMD Ryzen
Утверждается, что AMD незаметно отключила поддержку.
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По данным расследования Ars Technica, компания AMD незаметно отключила технологию шифрования памяти Transparent Secure Memory Encryption (TSME) на потребительских процессорах Ryzen, сообщает TechPowerUp. Технология используется для шифрования содержимого системной памяти в целях защиты от эксплойтов.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Согласно исследованию, AMD представила TSME около 10 лет назад. Первоначально поддержка распространялась на все процессоры Ryzen, потребительские, профессиональные Ryzen Pro, Ryzen Threadripper для рабочих станций и EPYC для серверных систем. Однако недавний тест Ryzen 7 9700X выявил, что технология на потребительских процессорах не работает, а в AMD на запросы заявили, что: «TSME — это функция безопасности, которая доступна только в процессорах линейки PRO как часть технологий AMD PRO».

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Исследователи утверждают, что TSME была доступна в потребительских процессорах, но поддержку планомерно отключали, начиная с выпуска микрокода AGESA 1.2.7.0. В AMD пока не подтвердили, отключена ли функция TSME на уровне прошивки или уже на уровне кремния в новых процессорах.

Специалисты отмечают, что AMD никогда не упоминала поддержку TSME в числе преимуществ потребительских процессоров Ryzen, но это было полезным дополнением. Теперь же TSME становится эксклюзивом корпоративных, профессиональных и серверных процессоров, что свидетельствует о планах AMD усилить дифференциацию продуктов.

#amd #процессоры #ryzen
Источник: techpowerup.com
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