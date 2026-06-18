Утверждается, что AMD незаметно отключила поддержку.

По данным расследования Ars Technica, компания AMD незаметно отключила технологию шифрования памяти Transparent Secure Memory Encryption (TSME) на потребительских процессорах Ryzen, сообщает TechPowerUp. Технология используется для шифрования содержимого системной памяти в целях защиты от эксплойтов.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Согласно исследованию, AMD представила TSME около 10 лет назад. Первоначально поддержка распространялась на все процессоры Ryzen, потребительские, профессиональные Ryzen Pro, Ryzen Threadripper для рабочих станций и EPYC для серверных систем. Однако недавний тест Ryzen 7 9700X выявил, что технология на потребительских процессорах не работает, а в AMD на запросы заявили, что: «TSME — это функция безопасности, которая доступна только в процессорах линейки PRO как часть технологий AMD PRO».

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Исследователи утверждают, что TSME была доступна в потребительских процессорах, но поддержку планомерно отключали, начиная с выпуска микрокода AGESA 1.2.7.0. В AMD пока не подтвердили, отключена ли функция TSME на уровне прошивки или уже на уровне кремния в новых процессорах.

Специалисты отмечают, что AMD никогда не упоминала поддержку TSME в числе преимуществ потребительских процессоров Ryzen, но это было полезным дополнением. Теперь же TSME становится эксклюзивом корпоративных, профессиональных и серверных процессоров, что свидетельствует о планах AMD усилить дифференциацию продуктов.